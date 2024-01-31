Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 31.01.2024 (обновлено: 11:28 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pakistan-1924500192.html
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию - РИА Новости, 31.01.2024
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию
Бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:48
2024-01-31T11:28
в мире
пакистан
имран хан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:22:1162:675_1920x0_80_0_0_ba3a6aecd4429c96d50ca7c66b7442fe.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана, сообщил телеканал Geo.Обоим также запретили занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет и назначили штраф в размере 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов) каждому.Новый вердикт по этому делу вынесли всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к десяти годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны."Дело Тошаханы" касается продажи ценностей из этой сокровищницы без уплаты налогов. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение, признав политика виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.Возглавивший страну после свержения Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей. Но в том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок политика, хотя по другим делам он все еще оставался в тюрьме.
https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html
https://ria.ru/20231021/sharif-1904315264.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:0:1162:872_1920x0_80_0_0_705c729336d55eacac007eda513e39f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, имран хан
В мире, Пакистан, Имран Хан
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию

Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и его жене дали 14 лет за коррупцию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИмран Хан
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Имран Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана, сообщил телеканал Geo.
Обоим также запретили занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет и назначили штраф в размере 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов) каждому.
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне
23 октября 2023, 10:21
Новый вердикт по этому делу вынесли всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к десяти годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.
"Дело Тошаханы" касается продажи ценностей из этой сокровищницы без уплаты налогов. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение, признав политика виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.
Возглавивший страну после свержения Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей. Но в том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок политика, хотя по другим делам он все еще оставался в тюрьме.
Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Экс-премьер Шариф возвращается в Пакистан после добровольного изгнания
21 октября 2023, 11:32
 
В миреПакистанИмран Хан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала