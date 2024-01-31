https://ria.ru/20240131/pakistan-1924500192.html

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию - РИА Новости, 31.01.2024

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию

Бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:48

2024-01-31T08:48

2024-01-31T11:28

в мире

пакистан

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана, сообщил телеканал Geo.Обоим также запретили занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет и назначили штраф в размере 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов) каждому.Новый вердикт по этому делу вынесли всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к десяти годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны."Дело Тошаханы" касается продажи ценностей из этой сокровищницы без уплаты налогов. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение, признав политика виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.Возглавивший страну после свержения Хана премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей. Но в том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок политика, хотя по другим делам он все еще оставался в тюрьме.

https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html

https://ria.ru/20231021/sharif-1904315264.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, имран хан