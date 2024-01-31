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Мишустин заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Мишустин заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока - РИА Новости, 31.01.2024

Мишустин заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Отток населения с Дальнего Востока постепенно прекращается, но нужно привлекать людей комфортными условиями для жизни и работы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:18

2024-01-31T11:18

2024-01-31T11:19

дальний восток

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отток населения с Дальнего Востока постепенно прекращается, но нужно привлекать людей комфортными условиями для жизни и работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду глава правительства провел встречу с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым."Прекращается потихоньку отток населения, но очень важно обеспечить тех людей, кто живет на Дальнем Востоке, работает, тех инвесторов, кто приезжает, интересуется этими замечательными местами, комфортными условиями для работы, для жизни. Чтобы была нормальная инфраструктура, детские садики, школы, больницы. Этим всем комплексно мы занимаемся", – сказал Мишустин в ходе встречи.Он также добавил, что необходимо не сбавлять темпы развития Дальнего Востока, чтобы все стратегические проекты реализовывались вовремя.

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Влада Копылова

дальний восток, михаил мишустин, россия, общество