https://ria.ru/20240131/otkrytie-1924685434.html
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе - РИА Новости, 31.01.2024
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:16
2024-01-31T22:16
2024-01-31T22:16
мариуполь
владимир путин
донецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_dce3caaf5f6c52296182a5b9fa28c835.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. Открытие новых социальных и жилых объектов прошло в среду по видеосвязи в рамках совещания о социально-экономическом развитии новых регионов. Президент в этот день открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе. Также были сданы в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске.
https://ria.ru/20240131/dengi-1924685059.html
мариуполь
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_839f89616bd88f352efabe6850a48704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, владимир путин, донецк, россия
Мариуполь, Владимир Путин, Донецк, Россия
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе и общежитие в Мелитополе
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе.
Открытие новых социальных и жилых объектов прошло в среду по видеосвязи в рамках совещания о социально-экономическом развитии новых регионов.
Президент в этот день открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе.
Также были сданы в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске
.
Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли