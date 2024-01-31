https://ria.ru/20240131/otkrytie-1924685434.html

Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе - РИА Новости, 31.01.2024

Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:16

2024-01-31T22:16

2024-01-31T22:16

мариуполь

владимир путин

донецк

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. Открытие новых социальных и жилых объектов прошло в среду по видеосвязи в рамках совещания о социально-экономическом развитии новых регионов. Президент в этот день открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе. Также были сданы в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске.

https://ria.ru/20240131/dengi-1924685059.html

мариуполь

донецк

россия

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мариуполь, владимир путин, донецк, россия