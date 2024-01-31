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Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе - РИА Новости, 31.01.2024
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22:16 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/otkrytie-1924685434.html
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе - РИА Новости, 31.01.2024
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:16
2024-01-31T22:16
мариуполь
владимир путин
донецк
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе. Открытие новых социальных и жилых объектов прошло в среду по видеосвязи в рамках совещания о социально-экономическом развитии новых регионов. Президент в этот день открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе. Также были сданы в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске.
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мариуполь, владимир путин, донецк, россия
Мариуполь, Владимир Путин, Донецк, Россия
Путин по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе и общежитие в Мелитополе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медицинский центр в Мариуполе и общежитие колледжа в Мелитополе.
Открытие новых социальных и жилых объектов прошло в среду по видеосвязи в рамках совещания о социально-экономическом развитии новых регионов.
Президент в этот день открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе.
Также были сданы в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске.
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МариупольВладимир ПутинДонецкРоссия
 
 
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