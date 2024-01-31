https://ria.ru/20240131/orlan-1924638665.html

Под Астраханью спасли получившего пулевое ранение редкого орлана-белохвоста

Под Астраханью спасли получившего пулевое ранение редкого орлана-белохвоста - РИА Новости, 31.01.2024

Под Астраханью спасли получившего пулевое ранение редкого орлана-белохвоста

Краснокнижный орлан-белохвост, которого спасли в Астраханской области, был ранен, предположительно, из воздушного ружья, материалы направлены в полицию,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:38

2024-01-31T17:38

2024-01-31T17:44

происшествия

россия

астраханская область

астрахань

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Краснокнижный орлан-белохвост, которого спасли в Астраханской области, был ранен, предположительно, из воздушного ружья, материалы направлены в полицию, сообщает региональное управление Росприроднадзора. Ранее ведомство сообщало, что раненную в Астраханской области дикую птицу доставили на ветеринарное обследование. "По результатам обследования установлено, что у птицы травматический перелом плечевой кости правого крыла вследствие пулевого ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по информации команды судна "Нева", обнаружившей хищника, в птицу "совершались выстрелы из воздушного ружья неизвестным лицом с мимо проходящего судна". "Материалы направлены в УМВД России по Астраханской области для рассмотрения и принятия мер по статьям 245 (жестокое обращение с животными), 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ)", - сказано в сообщении. После проведения операции орлана передали под наблюдение в зоопарк "Баба Фрося". Орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до 7 килограммов. Союз охраны птиц России объявил занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года.

https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html

https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html

россия

астраханская область

астрахань

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происшествия, россия, астраханская область, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)