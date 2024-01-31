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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.01.2024
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17:11 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/opasnost-1924629850.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:11
2024-01-31T17:11
санкт-петербург
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"С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность.
https://ria.ru/20240131/gololeditsa-1924609116.html
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Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зима в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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"С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность.
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