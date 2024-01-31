https://ria.ru/20240131/opasnost-1924629850.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.01.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:11

2024-01-31T17:11

2024-01-31T17:11

санкт-петербург

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"С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность.

https://ria.ru/20240131/gololeditsa-1924609116.html

санкт-петербург

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санкт-петербург