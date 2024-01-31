Рейтинг@Mail.ru
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 31.01.2024 (обновлено: 18:55 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу - РИА Новости, 31.01.2024
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу
Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:45
2024-01-31T18:55
в мире
украина
донбасс
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила председатель суда Джоан Донохью. В среду Международный суд ООН выносит приговор по иску Украины против РФ от 2017 года по нарушениям двух конвенций в Донбассе и Крыму. Как сообщила Донохью, суд признал, что Россия не нарушала свои обязательства по большинству статьям конвенции, о которых шла речь в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1). Суд постановил, что РФ нарушила только одно положение - пункт 1 статьи 9, в которой речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны, после получения соответствующей информации. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе якобы нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20240131/golod-1924466655.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, россия, оон
В мире, Украина, Донбасс, Россия, ООН
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу

Донохью: суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к РФ по Донбассу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила председатель суда Джоан Донохью.
В среду Международный суд ООН выносит приговор по иску Украины против РФ от 2017 года по нарушениям двух конвенций в Донбассе и Крыму.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
08:00
Как сообщила Донохью, суд признал, что Россия не нарушала свои обязательства по большинству статьям конвенции, о которых шла речь в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1).
Суд постановил, что РФ нарушила только одно положение - пункт 1 статьи 9, в которой речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны, после получения соответствующей информации.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе якобы нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
27 января, 08:00
 
В миреУкраинаДонбассРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала