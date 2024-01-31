https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу - РИА Новости, 31.01.2024
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу
Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:45
2024-01-31T18:45
2024-01-31T18:55
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила председатель суда Джоан Донохью. В среду Международный суд ООН выносит приговор по иску Украины против РФ от 2017 года по нарушениям двух конвенций в Донбассе и Крыму. Как сообщила Донохью, суд признал, что Россия не нарушала свои обязательства по большинству статьям конвенции, о которых шла речь в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1). Суд постановил, что РФ нарушила только одно положение - пункт 1 статьи 9, в которой речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны, после получения соответствующей информации. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе якобы нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
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В мире, Украина, Донбасс, Россия, ООН
Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу
Донохью: суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к РФ по Донбассу
ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила председатель суда Джоан Донохью.
В среду Международный суд ООН выносит приговор по иску Украины против РФ от 2017 года по нарушениям двух конвенций в Донбассе и Крыму.
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Как сообщила Донохью, суд признал, что Россия не нарушала свои обязательства по большинству статьям конвенции, о которых шла речь в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1).
Суд постановил, что РФ нарушила только одно положение - пункт 1 статьи 9, в которой речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны, после получения соответствующей информации.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе якобы нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
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