https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе - РИА Новости, 31.01.2024
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина актер Иван Охлобыстин полагает, что общество в итоге простит участников "голой вечеринки", потому что РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:31
2024-01-31T14:31
2024-01-31T14:31
шоубиз
иван охлобыстин
владимир путин
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина актер Иван Охлобыстин полагает, что общество в итоге простит участников "голой вечеринки", потому что "у нас добрый народ". "Я не знаю, честно говоря. У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости скорее. Ну людям надоело. Люди не могут жить вот этими, слизистыми, короче говоря. Культура - это другое. Культура - это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно", - сказал он РИА Новости. "Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко", - добавил Охлобыстин. Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html
https://ria.ru/20240130/isk-1924416849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван охлобыстин, владимир путин, анастасия ивлеева, шоу-бизнес
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Владимир Путин, Анастасия Ивлеева, Шоу-бизнес
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
Охлобыстин: участников "голой вечеринки" простят, потому что народ добрый
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина актер Иван Охлобыстин полагает, что общество в итоге простит участников "голой вечеринки", потому что "у нас добрый народ".
"Я не знаю, честно говоря. У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости скорее. Ну людям надоело. Люди не могут жить вот этими, слизистыми, короче говоря. Культура - это другое. Культура - это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно", - сказал он РИА Новости.
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"Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко", - добавил Охлобыстин.
Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой
, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак
, Филиппа Киркорова
, Лолиту Милявскую
, Диму Билана
и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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