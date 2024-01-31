https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html

Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе

Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе - РИА Новости, 31.01.2024

Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе

Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина актер Иван Охлобыстин полагает, что общество в итоге простит участников "голой вечеринки", потому что РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

шоубиз

иван охлобыстин

владимир путин

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_609be7883b091b62b83d75dc9865c294.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина актер Иван Охлобыстин полагает, что общество в итоге простит участников "голой вечеринки", потому что "у нас добрый народ". "Я не знаю, честно говоря. У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости скорее. Ну людям надоело. Люди не могут жить вот этими, слизистыми, короче говоря. Культура - это другое. Культура - это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно", - сказал он РИА Новости. "Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко", - добавил Охлобыстин. Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html

https://ria.ru/20240130/isk-1924416849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иван охлобыстин, владимир путин, анастасия ивлеева, шоу-бизнес