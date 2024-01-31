https://ria.ru/20240131/odessa-1924488872.html

Жители Одессы угомонили военкома

Жители Одессы угомонили военкома - РИА Новости, 31.01.2024

Жители Одессы угомонили военкома

В Одессе женщины устроили перепалку с военным, который остановил автобус с пассажирами, сообщил местный паблик "Типичная Одесса", опубликовав видео инцидента. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:32

2024-01-31T05:32

2024-01-31T15:45

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Одессе женщины устроили перепалку с военным, который остановил автобус с пассажирами, сообщил местный паблик "Типичная Одесса", опубликовав видео инцидента.В начале января украинское издание "Новости.Live" сообщило, что сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения.На кадрах запечатлен маршрутный автобус с открытой дверью, в проходе стоит мужчина в военной форме. "Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, непонятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте", — заявила одна из возмущенных пассажирок.После этого военный показал удостоверение и сказал, что он "участник боевых действий". "Я могу полтора года воевать, а он не может?" — заявил мужчина, вероятно, сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат. — Прим. ред.).Однако пассажирки с возмущением заявили, что у них "все добровольно в стране", потребовав при этом от него разговаривать на украинском. Военный в ответ заявил, что женщины также говорят по-русски, на что услышал: "мы имеем на это право", а он — "государственное лицо".После этого военком заявил, что "был там" в отличие от "мужей" пассажирок, которые прячутся у них "под юбками", чем вызвал негодование женщин. "Ребята, выходите, дети в маршрутке, не отдадим мы никого", — заявила одна из них.Далее в спор включилась одна из пассажирок, которая выступила в защиту военного, из-за чего обстановка еще больше накалилась. Женщины потребовали от водителя начать движение, предложив военному поехать с ними "сразу в ТЦК", после чего видео прерывается.Во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство тогда внесло в парламент законопроект о мобилизации, однако это вызвало негодование в обществе, документ был отправлен на доработку.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240124/voenkomat-1923166847.html

https://ria.ru/20240110/oblavy-1920578715.html

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в мире, одесса, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины