https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html

Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки

Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки - РИА Новости, 31.01.2024

Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки

Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадному генералу Сергею Баранову и командиру 1-го дивизиона указанной бригады подполковнику Виктору Юшко... Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что Баранов с Юшко и другими иными представителями вышестоящего военного руководства Украины отдали приказ о прицельном обстреле 26 мая 2015 года из РЗСО "Град" и других артсистем объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. В результате погибли мужчина и девочка 11 лет. Кроме того, жительница Горловки, ее двухлетний сын и новорожденная дочь были ранены, существенно разрушены домовладение и хозяйственные постройки. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об обстреле дома в Горловке, в котором проживала семья Анны Тув. Ее муж и 11-летняя дочь погибли, сама она лишилась руки. Об ее истории узнали в Европе, в 2019 году нижняя палата итальянского парламента выдвинула кандидатуру Анны Тув на Нобелевскую премию мира. Баранов и Юшко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийствах и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества, отметили в СК.

https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

https://ria.ru/20240130/mariupol-1924308601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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