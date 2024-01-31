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Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки - РИА Новости, 31.01.2024
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https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки
Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки - РИА Новости, 31.01.2024
Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки
Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:48
2024-01-31T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадному генералу Сергею Баранову и командиру 1-го дивизиона указанной бригады подполковнику Виктору Юшко... Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что Баранов с Юшко и другими иными представителями вышестоящего военного руководства Украины отдали приказ о прицельном обстреле 26 мая 2015 года из РЗСО "Град" и других артсистем объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. В результате погибли мужчина и девочка 11 лет. Кроме того, жительница Горловки, ее двухлетний сын и новорожденная дочь были ранены, существенно разрушены домовладение и хозяйственные постройки. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об обстреле дома в Горловке, в котором проживала семья Анны Тув. Ее муж и 11-летняя дочь погибли, сама она лишилась руки. Об ее истории узнали в Европе, в 2019 году нижняя палата итальянского парламента выдвинула кандидатуру Анны Тув на Нобелевскую премию мира. Баранов и Юшко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийствах и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества, отметили в СК.
https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924308601.html
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безопасность, горловка, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки

Украинский генерал Баранов заочно получил 29 лет за обстрел Горловки в 2015 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадному генералу Сергею Баранову и командиру 1-го дивизиона указанной бригады подполковнику Виктору Юшко... Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Баранов с Юшко и другими иными представителями вышестоящего военного руководства Украины отдали приказ о прицельном обстреле 26 мая 2015 года из РЗСО "Град" и других артсистем объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. В результате погибли мужчина и девочка 11 лет. Кроме того, жительница Горловки, ее двухлетний сын и новорожденная дочь были ранены, существенно разрушены домовладение и хозяйственные постройки.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об обстреле дома в Горловке, в котором проживала семья Анны Тув. Ее муж и 11-летняя дочь погибли, сама она лишилась руки. Об ее истории узнали в Европе, в 2019 году нижняя палата итальянского парламента выдвинула кандидатуру Анны Тув на Нобелевскую премию мира.
Баранов и Юшко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийствах и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества, отметили в СК.
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