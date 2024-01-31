Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки
Украинский генерал Баранов заочно получил 29 лет за обстрел Горловки в 2015 году
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский бригадный генерал Сергей Баранов заочно осужден к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в ходе которого погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадному генералу Сергею Баранову и командиру 1-го дивизиона указанной бригады подполковнику Виктору Юшко... Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Баранов с Юшко и другими иными представителями вышестоящего военного руководства Украины отдали приказ о прицельном обстреле 26 мая 2015 года из РЗСО "Град" и других артсистем объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. В результате погибли мужчина и девочка 11 лет. Кроме того, жительница Горловки, ее двухлетний сын и новорожденная дочь были ранены, существенно разрушены домовладение и хозяйственные постройки.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об обстреле дома в Горловке, в котором проживала семья Анны Тув. Ее муж и 11-летняя дочь погибли, сама она лишилась руки. Об ее истории узнали в Европе, в 2019 году нижняя палата итальянского парламента выдвинула кандидатуру Анны Тув на Нобелевскую премию мира.
Баранов и Юшко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийствах и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества, отметили в СК.