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ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924566346.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:33
2024-01-31T13:33
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 12.45 по 13.10 выпустили в общей сложности еще семь снарядов того же калибра по Горловке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924508330.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
макеевка
горловка
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макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Макеевке и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска с 12.45 по 13.10 выпустили в общей сложности еще семь снарядов того же калибра по Горловке.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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