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ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html
ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:13
2024-01-31T12:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Пантелеймоновка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Горловки сообщал, что два мирных жителя погибли и один получил ранения в результате прямого попадания беспилотника в гражданский автомобиль на трассе Горловка - Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка. Кроме того, ВСУ в 9.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924203850.html
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донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе

СЦКК: ВСУ атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Пантелеймоновка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ранее мэр Горловки сообщал, что два мирных жителя погибли и один получил ранения в результате прямого попадания беспилотника в гражданский автомобиль на трассе Горловка - Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка.
Кроме того, ВСУ в 9.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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