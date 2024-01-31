https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html

ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ атаковали Пантелеймоновку с использованием дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:13

2024-01-31T12:13

2024-01-31T12:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию Пантелеймоновки в ДНР, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Пантелеймоновка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Горловки сообщал, что два мирных жителя погибли и один получил ранения в результате прямого попадания беспилотника в гражданский автомобиль на трассе Горловка - Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка. Кроме того, ВСУ в 9.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924203850.html

https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины