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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:41
2024-01-31T00:41
2024-01-31T00:41
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении, 41 обстрел - на горловском направлении, один - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 160 единиц различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели гражданского лица и о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 160 единиц боеприпасов