https://ria.ru/20240131/obschestvo-1924613614.html

СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин

СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024

СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин

Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный и основательный фундамент, а "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:32

2024-01-31T16:32

2024-01-31T16:32

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный и основательный фундамент, а "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. "То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240131/putin-1924600600.html

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политика, россия, владимир путин