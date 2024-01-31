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СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/obschestvo-1924613614.html
СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин
СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024
СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин
Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный и основательный фундамент, а "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:32
2024-01-31T16:32
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный и основательный фундамент, а "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. "То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240131/putin-1924600600.html
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политика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин
СВО показала, что у российского общества прочный фундамент, заявил Путин

Путин: СВО показала, что у российского общества прочный фундамент

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный и основательный фундамент, а "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
«
"То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается. Так что здесь мы работаем, но надо, конечно, работать еще больше", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин
15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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