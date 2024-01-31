https://ria.ru/20240131/nuland-1924583388.html
Нуланд прибыла в Киев
Нуланд прибыла в Киев - РИА Новости, 31.01.2024
Нуланд прибыла в Киев
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила посол на Украине Бриджет Бринк в соцсети Х. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:38
2024-01-31T14:38
2024-01-31T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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виктория нуланд
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила посол на Украине Бриджет Бринк в соцсети Х.Дипломат приложила к посту фотографию встречи с чиновницей и поздравила ее с возвращением на Украину.Посол уточнила, что вместе с Нуланд они проведут переговоры с высшим руководством Украины. Также планируются встречи с ветеранами и гражданским обществом. По мнению Бринк, эти мероприятия должны подчеркнуть их преданность "победе Украины".
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, виктория нуланд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Виктория Нуланд