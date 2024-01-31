https://ria.ru/20240131/nuland-1924583388.html

Нуланд прибыла в Киев

Нуланд прибыла в Киев - РИА Новости, 31.01.2024

Нуланд прибыла в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила посол на Украине Бриджет Бринк в соцсети Х. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:38

2024-01-31T14:38

2024-01-31T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

виктория нуланд

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила посол на Украине Бриджет Бринк в соцсети Х.Дипломат приложила к посту фотографию встречи с чиновницей и поздравила ее с возвращением на Украину.Посол уточнила, что вместе с Нуланд они проведут переговоры с высшим руководством Украины. Также планируются встречи с ветеранами и гражданским обществом. По мнению Бринк, эти мероприятия должны подчеркнуть их преданность "победе Украины".

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, киев, виктория нуланд