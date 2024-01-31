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Путин согласился продлить льготы для НКО - РИА Новости, 31.01.2024
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16:36 31.01.2024 (обновлено: 16:49 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html
Путин согласился продлить льготы для НКО
Путин согласился продлить льготы для НКО - РИА Новости, 31.01.2024
Путин согласился продлить льготы для НКО
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:36
2024-01-31T16:49
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО."По поводу льготной ставки (для социально ориентированных НКО - ред.), 7,6% - уже неплохо, надо продлить, согласен", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/putin-1924615404.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин согласился продлить льготы для НКО

Путин согласился продлить льготную ставку для социально-ориентированных НКО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО.
"По поводу льготной ставки (для социально ориентированных НКО - ред.), 7,6% - уже неплохо, надо продлить, согласен", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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