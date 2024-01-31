https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html

Путин согласился продлить льготы для НКО

Путин согласился продлить льготы для НКО - РИА Новости, 31.01.2024

Путин согласился продлить льготы для НКО

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:36

2024-01-31T16:36

2024-01-31T16:49

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО."По поводу льготной ставки (для социально ориентированных НКО - ред.), 7,6% - уже неплохо, надо продлить, согласен", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/putin-1924615404.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия