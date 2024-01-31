Путин согласился продлить льготы для НКО
Путин согласился продлить льготную ставку для социально-ориентированных НКО
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО.
"По поводу льготной ставки (для социально ориентированных НКО - ред.), 7,6% - уже неплохо, надо продлить, согласен", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.