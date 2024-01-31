https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html

Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек

Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек - РИА Новости, 31.01.2024

Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек

Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:53

2024-01-31T16:53

2024-01-31T17:31

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч пользователей, рассказал он РИА Новости. По словам мужчины, идея возникла из-за сложности поиска второй половины стандартными методами. Жадан решил делегировать эту задачу нейросети. "Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но впоследствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками, как я", — рассказал программист, добавив, что СhatGPT завел более пяти тысяч диалогов.Позже Жадан установил определенные фильтры, чтобы нейросеть показывала ему тех женщин, с которыми стоит продолжить общение вживую. Познакомившись лично с девушкой Кариной, программист вскоре осознал, что ChatGPT нашел ему невесту. "Когда мы с Кариной встретились вживую, я понял, что можно останавливать эту систему, и переквалифицировал ее в аналитика переписки с Кариной", — сказал разработчик, отметив, что нейросеть подсказывала ему, куда сходить с девушкой, что сказать в той или иной ситуации, как успокоить. В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал Александру сделать предложение Карине, объяснив это тем, что "их отношения сбалансированны и крепки". Жадан прислушался к совету, в итоге пара недавно подала заявление в загс. По словам программиста, девушка не сразу узнала, что именно нейросеть подтолкнула его сделать предложение. "Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно — после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала", — рассказал программист. В разговоре с РИА Новости Жадан отметил, что вполне возможно создать программу, которая поможет человеку найти идеального партнера. "Нужно понимать экономику, как и куда это интегрируется, но создание такой программы можно допустить со многими особенностями. То, что сделано мной, — это личный продукт", — подытожил программист.

https://ria.ru/20240131/neyrochip-1924498028.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, технологии