https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html
Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек
Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек - РИА Новости, 31.01.2024
Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек
Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:53
2024-01-31T16:53
2024-01-31T17:31
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч пользователей, рассказал он РИА Новости. По словам мужчины, идея возникла из-за сложности поиска второй половины стандартными методами. Жадан решил делегировать эту задачу нейросети. "Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но впоследствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками, как я", — рассказал программист, добавив, что СhatGPT завел более пяти тысяч диалогов.Позже Жадан установил определенные фильтры, чтобы нейросеть показывала ему тех женщин, с которыми стоит продолжить общение вживую. Познакомившись лично с девушкой Кариной, программист вскоре осознал, что ChatGPT нашел ему невесту. "Когда мы с Кариной встретились вживую, я понял, что можно останавливать эту систему, и переквалифицировал ее в аналитика переписки с Кариной", — сказал разработчик, отметив, что нейросеть подсказывала ему, куда сходить с девушкой, что сказать в той или иной ситуации, как успокоить. В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал Александру сделать предложение Карине, объяснив это тем, что "их отношения сбалансированны и крепки". Жадан прислушался к совету, в итоге пара недавно подала заявление в загс. По словам программиста, девушка не сразу узнала, что именно нейросеть подтолкнула его сделать предложение. "Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно — после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала", — рассказал программист. В разговоре с РИА Новости Жадан отметил, что вполне возможно создать программу, которая поможет человеку найти идеального партнера. "Нужно понимать экономику, как и куда это интегрируется, но создание такой программы можно допустить со многими особенностями. То, что сделано мной, — это личный продукт", — подытожил программист.
https://ria.ru/20240131/neyrochip-1924498028.html
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общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек
Программист рассказал, как ChatGPT подобрал ему жену среди пяти тысяч девушек
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч пользователей, рассказал он РИА Новости.
По словам мужчины, идея возникла из-за сложности поиска второй половины стандартными методами. Жадан решил делегировать эту задачу нейросети.
«
"Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но впоследствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками, как я", — рассказал программист, добавив, что СhatGPT завел более пяти тысяч диалогов.
Позже Жадан установил определенные фильтры, чтобы нейросеть показывала ему тех женщин, с которыми стоит продолжить общение вживую. Познакомившись лично с девушкой Кариной, программист вскоре осознал, что ChatGPT нашел ему невесту.
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"Когда мы с Кариной встретились вживую, я понял, что можно останавливать эту систему, и переквалифицировал ее в аналитика переписки с Кариной", — сказал разработчик, отметив, что нейросеть подсказывала ему, куда сходить с девушкой, что сказать в той или иной ситуации, как успокоить.
В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал Александру сделать предложение Карине, объяснив это тем, что "их отношения сбалансированны и крепки". Жадан прислушался к совету, в итоге пара недавно подала заявление в загс. По словам программиста, девушка не сразу узнала, что именно нейросеть подтолкнула его сделать предложение.
"Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно — после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала", — рассказал программист.
В разговоре с РИА Новости Жадан отметил, что вполне возможно создать программу, которая поможет человеку найти идеального партнера.
"Нужно понимать экономику, как и куда это интегрируется, но создание такой программы можно допустить со многими особенностями. То, что сделано мной, — это личный продукт", — подытожил программист.
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