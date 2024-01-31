https://ria.ru/20240131/neyrochip-1924498028.html
Хакеры не смогут красть мысли людей через нейрочипы, заявил эксперт
Хакеры не смогут красть мысли людей через нейрочипы, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2024
Хакеры не смогут красть мысли людей через нейрочипы, заявил эксперт
Хакеры не могут красть воспоминания и мысли людей через нейрочипы - нельзя определить, о чем думает человек, получив данные мозговой активности, рассказал РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:19
2024-01-31T08:19
2024-01-31T08:19
технологии
илон маск
лаборатория касперского
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Хакеры не могут красть воспоминания и мысли людей через нейрочипы - нельзя определить, о чем думает человек, получив данные мозговой активности, рассказал РИА Новости главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев. "С этой темой связано очень много заблуждений, одно из самых ярких - возможность для хакеров красть мысли и даже воспоминания. Подобную атаку на современном уровне развития науки и медицины совершить невозможно, так как, получив данные мозговой активности, нельзя определить, о чем думает человек", - сказал Гостев. Он объяснил, что информацию с импланта получает специально разработанный интерфейс - он может анализировать данные, но не способен передавать сигнал в обратную сторону. В некоторых случаях интерпретация помогает выполнить одну из набора команд - к примеру, совершить звонок кому-либо. По словам эксперта, потенциальные киберриски связаны только с устройством, на котором работает этот интерфейс. "В первую очередь, если это устройство не будет защищено должным образом, оно может подвергаться кибератаке. Если же говорить про целевые атаки, то можно предположить, что злоумышленники могут попробовать получить доступ к интерфейсу и с его помощью совершать какие-либо действия, выдавая себя за владельца нейроимпланта", - добавил Гостев. Во вторник американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
https://ria.ru/20240131/chipy-1924492716.html
https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, лаборатория касперского
Технологии, Илон Маск, Лаборатория Касперского
Хакеры не смогут красть мысли людей через нейрочипы, заявил эксперт
Эксперт: хакеры не смогут красть мысли и воспоминания людей через нейрочипы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Хакеры не могут красть воспоминания и мысли людей через нейрочипы - нельзя определить, о чем думает человек, получив данные мозговой активности, рассказал РИА Новости главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.
"С этой темой связано очень много заблуждений, одно из самых ярких - возможность для хакеров красть мысли и даже воспоминания. Подобную атаку на современном уровне развития науки и медицины совершить невозможно, так как, получив данные мозговой активности, нельзя определить, о чем думает человек", - сказал Гостев.
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Он объяснил, что информацию с импланта получает специально разработанный интерфейс - он может анализировать данные, но не способен передавать сигнал в обратную сторону. В некоторых случаях интерпретация помогает выполнить одну из набора команд - к примеру, совершить звонок кому-либо.
По словам эксперта, потенциальные киберриски связаны только с устройством, на котором работает этот интерфейс. "В первую очередь, если это устройство не будет защищено должным образом, оно может подвергаться кибератаке. Если же говорить про целевые атаки, то можно предположить, что злоумышленники могут попробовать получить доступ к интерфейсу и с его помощью совершать какие-либо действия, выдавая себя за владельца нейроимпланта", - добавил Гостев.
Во вторник американский предприниматель Илон Маск
сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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