Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1"
Эксперт: России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1" помимо IOC
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. РФ может поставлять нефть Sokol с проекта "Сахалин-1" на разные направления, поэтому проблем для проекта, если не получится экспортировать сырье в адрес Indian Oil Corporation, не предвидится, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные отслеживания судов Kpler и заявления источников, что некоторые танкеры с нефтью с "Сахалина-1", которые в январе простаивали в море, начали движение к берегам Индии. Однако собеседники издания утверждают, что, если изначально эта нефть предназначалась Indian Oil Corporation, теперь поставки, вероятно, будут совершены в адрес НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащих акционерам "Сахалина-1" - "Роснефти" и ONGC. РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
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"Думаю, можно будет договориться (с Indian Oil об условиях поставок - ред.). Можно решить этот вопрос либо же направить на альтернативные рынки данную нефть с проекта "Сахалин-1". Тем более, там не очень то большие объемы добычи, и эту нефть можно раскидать на другие направления. Это гораздо меньшие объемы, чем, например, поставки российского сорта Urals, который идет с западного направления, с портов Ленинградской области и из Новороссийска в ту же самую Индию", - сказал Юшков.
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"Поэтому я не думаю, что это создаст проблемы для проекта, которые повлияют на объем добычи. То есть нет ситуации, когда некуда продать эти объемы. Вопрос в маржинальности продаж, то есть сколько они заработают. И, как мы видим, они могут перенаправить на свой же НПЗ в Индии", - добавил он.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти Sokol, поскольку сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Indian Oil была вынуждена, по данным Рейтера, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты.
Однако, по данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS) на 29 января, у берегов Южной Кореи находился лишь один из 14 танкеров, упомянутых изданием. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в субботу, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет.