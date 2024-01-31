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Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1" - РИА Новости, 31.01.2024
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16:58 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/neft-1924624266.html
Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1"
Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1" - РИА Новости, 31.01.2024
Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1"
РФ может поставлять нефть Sokol с проекта "Сахалин-1" на разные направления, поэтому проблем для проекта, если не получится экспортировать сырье в адрес Indian... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:58
2024-01-31T16:58
экономика
россия
индия
южная корея
александр новак
игорь юшков
роснефть
urals
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. РФ может поставлять нефть Sokol с проекта "Сахалин-1" на разные направления, поэтому проблем для проекта, если не получится экспортировать сырье в адрес Indian Oil Corporation, не предвидится, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные отслеживания судов Kpler и заявления источников, что некоторые танкеры с нефтью с "Сахалина-1", которые в январе простаивали в море, начали движение к берегам Индии. Однако собеседники издания утверждают, что, если изначально эта нефть предназначалась Indian Oil Corporation, теперь поставки, вероятно, будут совершены в адрес НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащих акционерам "Сахалина-1" - "Роснефти" и ONGC. РИА Новости направило запрос в "Роснефть". "Думаю, можно будет договориться (с Indian Oil об условиях поставок - ред.). Можно решить этот вопрос либо же направить на альтернативные рынки данную нефть с проекта "Сахалин-1". Тем более, там не очень то большие объемы добычи, и эту нефть можно раскидать на другие направления. Это гораздо меньшие объемы, чем, например, поставки российского сорта Urals, который идет с западного направления, с портов Ленинградской области и из Новороссийска в ту же самую Индию", - сказал Юшков. "Поэтому я не думаю, что это создаст проблемы для проекта, которые повлияют на объем добычи. То есть нет ситуации, когда некуда продать эти объемы. Вопрос в маржинальности продаж, то есть сколько они заработают. И, как мы видим, они могут перенаправить на свой же НПЗ в Индии", - добавил он. Ранее агентство Рейтер утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти Sokol, поскольку сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Indian Oil была вынуждена, по данным Рейтера, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты. Однако, по данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS) на 29 января, у берегов Южной Кореи находился лишь один из 14 танкеров, упомянутых изданием. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в субботу, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет.
https://ria.ru/20240131/neft-1924556547.html
https://ria.ru/20240127/neft-1923853045.html
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экономика, россия, индия, южная корея, александр новак, игорь юшков, роснефть, urals, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Россия, Индия, Южная Корея, Александр Новак, Игорь Юшков, Роснефть, Urals, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт рассказал, что России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1"

Эксперт: России есть куда поставлять нефть с "Сахалина-1" помимо IOC

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. РФ может поставлять нефть Sokol с проекта "Сахалин-1" на разные направления, поэтому проблем для проекта, если не получится экспортировать сырье в адрес Indian Oil Corporation, не предвидится, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные отслеживания судов Kpler и заявления источников, что некоторые танкеры с нефтью с "Сахалина-1", которые в январе простаивали в море, начали движение к берегам Индии. Однако собеседники издания утверждают, что, если изначально эта нефть предназначалась Indian Oil Corporation, теперь поставки, вероятно, будут совершены в адрес НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащих акционерам "Сахалина-1" - "Роснефти" и ONGC. РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
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«
"Думаю, можно будет договориться (с Indian Oil об условиях поставок - ред.). Можно решить этот вопрос либо же направить на альтернативные рынки данную нефть с проекта "Сахалин-1". Тем более, там не очень то большие объемы добычи, и эту нефть можно раскидать на другие направления. Это гораздо меньшие объемы, чем, например, поставки российского сорта Urals, который идет с западного направления, с портов Ленинградской области и из Новороссийска в ту же самую Индию", - сказал Юшков.
«
"Поэтому я не думаю, что это создаст проблемы для проекта, которые повлияют на объем добычи. То есть нет ситуации, когда некуда продать эти объемы. Вопрос в маржинальности продаж, то есть сколько они заработают. И, как мы видим, они могут перенаправить на свой же НПЗ в Индии", - добавил он.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти Sokol, поскольку сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Indian Oil была вынуждена, по данным Рейтера, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты.
Однако, по данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS) на 29 января, у берегов Южной Кореи находился лишь один из 14 танкеров, упомянутых изданием. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в субботу, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет.
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ЭкономикаРоссияИндияЮжная КореяАлександр НовакИгорь ЮшковРоснефтьUralsФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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