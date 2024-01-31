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Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире - РИА Новости, 31.01.2024
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12:54 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/neft-1924556547.html
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире - РИА Новости, 31.01.2024
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире
Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
александр новак
экономика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Во многом (мировой спрос на нефть - ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК, и других энергетических агентств. Консенсус - около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер. По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки. А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.
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александр новак, экономика
Александр Новак, Экономика
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире

Новак: спрос на нефть в 2024 году вырастет примерно на 2 млн баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Во многом (мировой спрос на нефть - ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК, и других энергетических агентств. Консенсус - около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер.
По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки.
А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
12:52
 
Александр НовакЭкономика
 
 
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