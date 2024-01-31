https://ria.ru/20240131/neft-1924556547.html
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире - РИА Новости, 31.01.2024
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире
Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
александр новак
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Во многом (мировой спрос на нефть - ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК, и других энергетических агентств. Консенсус - около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер. По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки. А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20240131/neft-1924556349.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, экономика
Александр Новак, Экономика
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире
Новак: спрос на нефть в 2024 году вырастет примерно на 2 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Во многом (мировой спрос на нефть - ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК
, и других энергетических агентств. Консенсус - около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер.
По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки.
А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА
), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными