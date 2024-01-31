https://ria.ru/20240131/neft-1924556547.html

Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире

Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире - РИА Новости, 31.01.2024

Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

александр новак

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Во многом (мировой спрос на нефть - ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК, и других энергетических агентств. Консенсус - около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер. По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки. А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20240131/neft-1924556349.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр новак, экономика