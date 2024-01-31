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Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя - РИА Новости, 31.01.2024
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23:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя - РИА Новости, 31.01.2024
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:32
2024-01-31T23:32
в мире
россия
йемен
василий небензя
оон
сша
военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Агрессивные действия наших коллег по СБ - США и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", - сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что РФ "категорически осуждают" агрессию против Йемена. "Неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - добавил он.
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в мире, россия, йемен, василий небензя, оон, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Россия, Йемен, Василий Небензя, ООН, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя

Небензя: действия США в Красном море напомнили о незаконных бомбардировках НАТО

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Агрессивные действия наших коллег по СБ - США и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что РФ "категорически осуждают" агрессию против Йемена.
«
"Неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - добавил он.
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Вчера, 04:17
 
В миреРоссияЙеменВасилий НебензяООНСШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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