https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html

Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя

Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя - РИА Новости, 31.01.2024

Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя

Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:32

2024-01-31T23:32

2024-01-31T23:32

в мире

россия

йемен

василий небензя

оон

сша

военная операция сша и британии в йемене

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ООН, 31 янв - РИА Новости. Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Агрессивные действия наших коллег по СБ - США и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", - сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что РФ "категорически осуждают" агрессию против Йемена. "Неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - добавил он.

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, йемен, василий небензя, оон, сша, военная операция сша и британии в йемене