https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя - РИА Новости, 31.01.2024
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:32
2024-01-31T23:32
2024-01-31T23:32
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военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Действия США и Британии в Красном море напоминают о "худших временах" незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Агрессивные действия наших коллег по СБ - США и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", - сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что РФ "категорически осуждают" агрессию против Йемена. "Неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - добавил он.
https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Йемен, Василий Небензя, ООН, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
Небензя: действия США в Красном море напомнили о незаконных бомбардировках НАТО