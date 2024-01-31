"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу.
"Зеленский витает в облаках, если думает, что Украина и правда станет членом НАТО", — написао Gabriel.
"Украина не присоединится к НАТО. Этот клоун пытается дать украинцам ложные надежды", —подчеркнул Solomon.
"НАТО использовала Украину. Зеленский продал свою страну", — выразил мнение Chris | TheClassicalLiberal.
"Никогда! Украина коррумпированная страна, ее уже поймали за кражей американских средств!" — возмутился Thomas Paine Band.
"Ни за что! Это план по втягиванию других стран (включая США) в твой проигранный конфликт. Заключи уже мир!" — добавилErno.
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в военный блок в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, при этом никаких временных рамок вступления Украины в НАТО, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.