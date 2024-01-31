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"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.01.2024
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17:54 31.01.2024 (обновлено: 17:56 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/nato-1924642241.html
"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети
"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.01.2024
"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:54
2024-01-31T17:56
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу."Зеленский витает в облаках, если думает, что Украина и правда станет членом НАТО", — написао Gabriel."Украина не присоединится к НАТО. Этот клоун пытается дать украинцам ложные надежды", —подчеркнул Solomon."НАТО использовала Украину. Зеленский продал свою страну", — выразил мнение Chris | TheClassicalLiberal."Никогда! Украина коррумпированная страна, ее уже поймали за кражей американских средств!" — возмутился Thomas Paine Band."Ни за что! Это план по втягиванию других стран (включая США) в твой проигранный конфликт. Заключи уже мир!" — добавилErno.Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в военный блок в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, при этом никаких временных рамок вступления Украины в НАТО, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20240131/front-1924606823.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, НАТО

"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу.
"Зеленский витает в облаках, если думает, что Украина и правда станет членом НАТО", — написао Gabriel.
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"Украина не присоединится к НАТО. Этот клоун пытается дать украинцам ложные надежды", —подчеркнул Solomon.
"НАТО использовала Украину. Зеленский продал свою страну", — выразил мнение Chris | TheClassicalLiberal.
"Никогда! Украина коррумпированная страна, ее уже поймали за кражей американских средств!" — возмутился Thomas Paine Band.
"Ни за что! Это план по втягиванию других стран (включая США) в твой проигранный конфликт. Заключи уже мир!" — добавилErno.
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в военный блок в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, при этом никаких временных рамок вступления Украины в НАТО, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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