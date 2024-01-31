https://ria.ru/20240131/nato-1924642241.html

"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети

"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.01.2024

"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети

Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:54

2024-01-31T17:54

2024-01-31T17:56

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х шокировала наглость Владимира Зеленского, заявившего, что членство Украины в НАТО принесет пользу альянсу."Зеленский витает в облаках, если думает, что Украина и правда станет членом НАТО", — написао Gabriel."Украина не присоединится к НАТО. Этот клоун пытается дать украинцам ложные надежды", —подчеркнул Solomon."НАТО использовала Украину. Зеленский продал свою страну", — выразил мнение Chris | TheClassicalLiberal."Никогда! Украина коррумпированная страна, ее уже поймали за кражей американских средств!" — возмутился Thomas Paine Band."Ни за что! Это план по втягиванию других стран (включая США) в твой проигранный конфликт. Заключи уже мир!" — добавилErno.Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в военный блок в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, при этом никаких временных рамок вступления Украины в НАТО, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20240131/front-1924606823.html

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

украина

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато