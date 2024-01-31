https://ria.ru/20240131/nato-1924563978.html

Песков назвал НАТО угрозой для России

Песков назвал НАТО угрозой для России - РИА Новости, 31.01.2024

Песков назвал НАТО угрозой для России

НАТО управляется США и является инструментом конфронтации, этот альянс представляет угрозу для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры, заявил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:21

2024-01-31T13:21

2024-01-31T13:25

россия

сша

москва

дмитрий песков

нато

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. НАТО управляется США и является инструментом конфронтации, этот альянс представляет угрозу для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. "Ну, однозначно воспринимает, в нашем понимании НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более - на фоне того, как альянс не переставая на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, воспринимает ли Россия данные учения как угрозу своей безопасности и какие меры принимает в этой связи.

https://ria.ru/20240131/zapad-1924563555.html

россия

сша

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Дарья Буймова

россия, сша, москва, дмитрий песков, нато, в мире