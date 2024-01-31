https://ria.ru/20240131/mvf-1924560501.html

В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России

В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России - РИА Новости, 31.01.2024

В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным опубликованный МВФ прогноз по росту ВВП России в 2024 году. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:11

2024-01-31T13:11

2024-01-31T13:11

экономика

россия

дмитрий песков

мвф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным опубликованный МВФ прогноз по росту ВВП России в 2024 году. По данным МВФ, рост может составить от 1,1 до 2,6%. "Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения. Но, безусловно, это небезынтересно", - сказал он.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, мвф