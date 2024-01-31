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В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России
В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России - РИА Новости, 31.01.2024
В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным опубликованный МВФ прогноз по росту ВВП России в 2024 году. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
экономика
россия
дмитрий песков
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным опубликованный МВФ прогноз по росту ВВП России в 2024 году. По данным МВФ, рост может составить от 1,1 до 2,6%. "Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения. Но, безусловно, это небезынтересно", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков, мвф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, МВФ
В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России
Песков назвал прогноз МВФ по российской экономике любопытным и небезынтересным
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любопытным и небезынтересным опубликованный МВФ прогноз по росту ВВП России в 2024 году.
По данным МВФ, рост может составить от 1,1 до 2,6%.
"Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения. Но, безусловно, это небезынтересно", - сказал он.
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