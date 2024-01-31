https://ria.ru/20240131/moskva-1924521280.html
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году - РИА Новости, 31.01.2024
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году
Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:02
2024-01-31T11:02
2024-01-31T18:03
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале посольства Китая в России. "Китайский Новый год - Праздник весны уже совсем скоро наступит, а значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования Китайского Нового года", - говорится в сообщении посольства. Жителей и гостей столицы приглашают на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам. Основными точками китайского Нового года в Москве станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го. Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств. Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки и ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow, отметили в посольстве. "Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран", - уверены китайские дипломаты. Китайский Новый год - Чуньцзе (праздник весны) является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году праздник Весны отмечается 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, китай, россия, китайский новый год, общество, туризм, новости - туризм
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Китай, Россия, Китайский Новый год, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году
Улицы в центре Москвы украсят к Китайскому Новому году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале
посольства Китая в России.
"Китайский Новый год - Праздник весны уже совсем скоро наступит, а значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования Китайского Нового года", - говорится в сообщении посольства.
Жителей и гостей столицы приглашают на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам.
Основными точками китайского Нового года в Москве станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го. Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств.
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Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки и ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow, отметили в посольстве.
"Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран", - уверены китайские дипломаты.
Китайский Новый год - Чуньцзе (праздник весны) является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году праздник Весны отмечается 10 февраля.
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