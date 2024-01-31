Рейтинг@Mail.ru
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:02 31.01.2024 (обновлено: 18:03 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/moskva-1924521280.html
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году - РИА Новости, 31.01.2024
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году
Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:02
2024-01-31T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
китай
россия
китайский новый год
общество
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104852/82/1048528258_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad47ad0b87ec90a343a76bf2bf235544.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале посольства Китая в России. "Китайский Новый год - Праздник весны уже совсем скоро наступит, а значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования Китайского Нового года", - говорится в сообщении посольства. Жителей и гостей столицы приглашают на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам. Основными точками китайского Нового года в Москве станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го. Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств. Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки и ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow, отметили в посольстве. "Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран", - уверены китайские дипломаты. Китайский Новый год - Чуньцзе (праздник весны) является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году праздник Весны отмечается 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html
москва
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104852/82/1048528258_121:0:2254:1600_1920x0_80_0_0_31df7996157471b17bb68844535403ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, китай, россия, китайский новый год, общество, туризм, новости - туризм
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Китай, Россия, Китайский Новый год, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году

Улицы в центре Москвы украсят к Китайскому Новому году

© AP Photo / Joshua PaulКитайские фонарики
Китайские фонарики - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Joshua Paul
Китайские фонарики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале посольства Китая в России.
"Китайский Новый год - Праздник весны уже совсем скоро наступит, а значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования Китайского Нового года", - говорится в сообщении посольства.
Жителей и гостей столицы приглашают на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам.
Основными точками китайского Нового года в Москве станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го. Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
06:24
Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки и ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow, отметили в посольстве.
"Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран", - уверены китайские дипломаты.
Китайский Новый год - Чуньцзе (праздник весны) является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году праздник Весны отмечается 10 февраля.
Хайнань. Китай - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане
29 января, 08:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКитайРоссияКитайский Новый годОбществоТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала