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Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2024
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10:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2024
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:51
2024-01-31T10:51
происшествия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают столичная прокуратура и СК. "Вечером около одного из жилых домов на улице Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы. По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры. В столичном СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 января. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения, с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы

Мужчина избил школьника на парковке на улице Домостроительная в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают столичная прокуратура и СК.
"Вечером около одного из жилых домов на улице Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы. По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры.
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В столичном СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 января.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения, с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Привлечение фигуранта к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре.
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