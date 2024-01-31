https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html

Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы

Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2024

Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:51

2024-01-31T10:51

2024-01-31T10:51

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают столичная прокуратура и СК. "Вечером около одного из жилых домов на улице Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы. По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры. В столичном СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 января. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения, с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)