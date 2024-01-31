https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2024
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:51
2024-01-31T10:51
2024-01-31T10:51
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_63dfcb84725ac2b33d3986ce1c0bd4f1.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают столичная прокуратура и СК. "Вечером около одного из жилых домов на улице Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы. По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры. В столичном СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 января. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения, с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
https://ria.ru/20230922/podrostok-1898066396.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_942acbe13f7cd976998b1cb3303863ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина избил школьника на парковке на западе Москвы
Мужчина избил школьника на парковке на улице Домостроительная в Москве
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости.
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на западе Москвы, юноша был госпитализирован с серьезными травмами, сообщают столичная прокуратура
и СК.
"Вечером около одного из жилых домов на улице Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы. По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры.
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
В столичном СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 января.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения, с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Привлечение фигуранта к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре.
В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка