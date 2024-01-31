https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924691972.html

Оппозиция Молдавии выступила против создания бюро по евроинтеграции

Оппозиция Молдавии выступила против создания бюро по евроинтеграции - РИА Новости, 31.01.2024

Оппозиция Молдавии выступила против создания бюро по евроинтеграции

Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) выступает против создания новых ведомств, в частности бюро по евроинтеграции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:25

2024-01-31T23:25

2024-01-31T23:25

в мире

молдавия

дорин речан

евросоюз

украина

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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) выступает против создания новых ведомств, в частности бюро по евроинтеграции, заявил вице-спикер парламента и глава фракции БКС Влад Батрынча в эфире Exclusiv TV. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан на заседании кабмина объявил, что в стране появится бюро европейской интеграции во главе с действующим госсекретарем МИД Кристиной Герасимов - она получит статус министра без портфеля. "Считаем недопустимым создание новых министерств, бюро и других правительственных структур в ситуации, когда страна экономически деградирует и люди нищают. Нет необходимости в учреждении бюро, ответственного за евроинтеграцию Молдовы. На это есть президентура, парламент, правительство, МИД. Что даст дополнительно бюро, зачем тогда отдельно бюджетировать его", - заявил Батрынча.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240126/moldaviya-1923659637.html

https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз, украина, киев