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Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями перед будущими выборами - РИА Новости, 31.01.2024
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10:08 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924510296.html
Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями перед будущими выборами
Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями перед будущими выборами - РИА Новости, 31.01.2024
Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями перед будущими выборами
Один из лидеров оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил в эфире телеканала RliveTV, что оппозиция в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:08
2024-01-31T10:08
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
ион кику
псрм
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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил в эфире телеканала RliveTV, что оппозиция в стране сталкивается с трудностями в выдвижении единого кандидата на президентских выборах. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. "Мы обсуждаем возможность выдвижения единого кандидата. Но это не так-то просто. Определить кандидата непросто. У каждой политической партии или лидера есть своя повестка дня, свои потребности, интересы. Есть также сценарии, когда мы можем объединиться вокруг одного кандидата, а возможно, и двух кандидатов, в зависимости от определенных договоренностей. Мы понимаем, что усилия необходимо активизировать. Санду будет активно использовать административный ресурс и внешнее финансирование", - заявил Батрынча. Политик отметил, что экс-президент страны Игорь Додон является одним из потенциальных кандидатов от оппозиции. Ранее Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. При этом он не назвал, кто именно участвует в этих переговорах. Информацию о переговорах РИА Новости подтвердил и экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Несмотря на критику власти Санду, ПСРМ создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам прошедших в ноябре прошлого года местных выборов. В ответ на это политисполком партии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240128/shor-1924001984.html
https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, ион кику, псрм
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Ион Кику, ПСРМ
Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями перед будущими выборами

Оппозиция в Молдавии столкнулась с трудностями в выборе кандидата в президенты

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил в эфире телеканала RliveTV, что оппозиция в стране сталкивается с трудностями в выдвижении единого кандидата на президентских выборах.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
"Мы обсуждаем возможность выдвижения единого кандидата. Но это не так-то просто. Определить кандидата непросто. У каждой политической партии или лидера есть своя повестка дня, свои потребности, интересы. Есть также сценарии, когда мы можем объединиться вокруг одного кандидата, а возможно, и двух кандидатов, в зависимости от определенных договоренностей. Мы понимаем, что усилия необходимо активизировать. Санду будет активно использовать административный ресурс и внешнее финансирование", - заявил Батрынча.
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Политик отметил, что экс-президент страны Игорь Додон является одним из потенциальных кандидатов от оппозиции.
Ранее Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. При этом он не назвал, кто именно участвует в этих переговорах. Информацию о переговорах РИА Новости подтвердил и экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
Несмотря на критику власти Санду, ПСРМ создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам прошедших в ноябре прошлого года местных выборов. В ответ на это политисполком партии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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