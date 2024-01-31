https://ria.ru/20240131/mina-1924505922.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.01.2024

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:37

2024-01-31T09:37

2024-01-31T09:37

донецк

куйбышевский район

украина

алексей кулемзин (донецк)

оон

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Куйбышевском районе по улице Сомова подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924503893.html

донецк

куйбышевский район

украина

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Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, украина, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия