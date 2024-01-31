В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Куйбышевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Куйбышевском районе по улице Сомова подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.