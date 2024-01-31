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СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla - РИА Новости, 31.01.2024
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03:50 31.01.2024 (обновлено: 03:51 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/mask-1924484480.html
СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla
СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla
Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:50
2024-01-31T03:51
делавэр
пало-альто
остин
tesla motors
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC. "Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска", - сообщил телеканал. Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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делавэр, пало-альто, остин, tesla motors, toyota corolla
Делавэр, Пало-Альто, Остин, Tesla motors, Toyota Corolla
СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla

СМИ: Суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение в $56 миллиардов

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC.
«
"Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска", - сообщил телеканал.
Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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ДелавэрПало-АльтоОстинTesla motorsToyota Corolla
 
 
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