https://ria.ru/20240131/mask-1924484480.html

СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla

СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla

Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:50

2024-01-31T03:50

2024-01-31T03:51

делавэр

пало-альто

остин

tesla motors

toyota corolla

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC. "Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска", - сообщил телеканал. Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html

делавэр

пало-альто

остин

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делавэр, пало-альто, остин, tesla motors, toyota corolla