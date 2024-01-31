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Умерла актриса из сериала "Клон" Жандира Мартини

Умерла актриса из сериала "Клон" Жандира Мартини - РИА Новости, 31.01.2024

Умерла актриса из сериала "Клон" Жандира Мартини

Бразильская актриса Жандира Мартини, известная российским зрителям по роли служанки Зорайде в сериале "Клон", умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:16

2024-01-31T12:16

2024-01-31T12:39

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бразильская актриса Жандира Мартини, известная российским зрителям по роли служанки Зорайде в сериале "Клон", умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни, сообщил портал G1 со ссылкой на друга знаменитости, режиссера Маркуса Карузо."Джандира Мартини, мой лучший друг. Мой мастер. […] Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалов и мыльных опер. […] Вы знаете, когда вы проходите мимо школы, в которой учились, и видите, что здание снесено? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода", — написал Карузо.По информации издания, актрисы не стало после продолжительной борьбы с раком легких.Жандира Мартини родилась в Сантусе на побережье Сан-Паулу 10 июля 1945 года. Она получила актерское образование в Школе драматического искусства университета Сан-Паулу и начала карьеру в 1966 году.С 1970 года Мартини снималась в теленовеллах. Самая известная ее роль — Зорайде в сериале "Клон" (2001–2002 гг). Она также участвовала в проектах "Ольга" (2004), "Америка" (2005), "Дороги Индии" (2009), "Спаси меня, Святой Георгий" (2012–2013) и других.Она также известна в Бразилии как сценарист, режиссер и продюсер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сан-паулу (город), бразилия, сантус, знаменитости, новости шоу-бизнеса, культура, новости культуры