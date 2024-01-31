https://ria.ru/20240131/marinka-1924474351.html

Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 31.01.2024

Пара российских бойцов за день взяла два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

Пара бойцов Южной группировки войск ВС РФ за день взяла два опорных пункта обороны ВСУ на марьинском направлении, рассказал РИА Новости собеседник в Южной... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:08

2024-01-31T00:08

2024-01-31T04:12

специальная военная операция на украине

марьинка (днр)

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Пара бойцов Южной группировки войск ВС РФ за день взяла два опорных пункта обороны ВСУ на марьинском направлении, рассказал РИА Новости собеседник в Южной группировке войск. Бой состоялся 27 января 2024 года, в результате успешных действий штурмовая двойка взяла в виде трофеев несколько ПТРК "Джавелин", иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки, видео штурма одного из блиндажей оказалось в распоряжении РИА Новости. "Первый блиндаж, который успешно взяли, обороняло трое военнослужащих, во втором находилось двое. ВСУ проморгали выдвижение наших ребят, если бы этого не случилось, бойцы ВСУ могли дать серьезный отпор. "Опорники" были хорошо оборудованы, второй был залит бетоном. В арсенале были крупнокалиберные пулеметы и противотанковые средства", - рассказывает собеседник агентства. При взятии первого опорного пункта, благодаря тому, что боец с позывным "Черкеш" сбил из автомата разведывательный БПЛА и ударный беспилотник противника, удалось застать врасплох бойцов ВСУ, отмечает он. Подобравшись к блиндажу военнослужащие ВС РФ предложили находящимся в нем сдаться, в ответ прозвучала автоматная очередь. В результате блиндаж был поражен с помощью ручных гранат, а когда боевики попытались его покинуть, их уничтожили. По его словам, штурмовые действия группы предварялось артиллерийской подготовкой, по позициям ВСУ работала самоходная артиллерийская установка "МСТА-Б" и "Хоста", а также наносились удары FPV-дронов. Штурм позиций ВСУ осуществляла группа военнослужащие мотострелкового подразделения 20-й мотострелковой дивизии, в которую входили 39-летний уроженец Смоленска гвардии прапорщик с позывным "Феникс" и 61-летний гвардии рядовой "Батя", выходец из Орловской области, сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, оба бойца заключили контракт с ВС РФ в ноябре 2023 года. Успеху операции способствовало плохое взаимодействие подразделений ВСУ, украинское командование не среагировало на действия бойцов, в результате бойцы ВС РФ огнем встретили боевиков, которые ничего не подозревая подходили к занятым опорным пунктам для ротации, говорит он. По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в личном составе. "Бойцы, участвовавшие в операции, будут представлены к государственным наградам. Ротные опорные пункты, которые удалось занять в результате этих действий имеют большое значение. После того, как была освобождена Марьинка, бойцы ВС РФ продолжают отодвигать линию фронта от нее" - подчеркивает собеседник РИА Новости.

https://radiosputnik.ru/20240128/kupyansk-1923971583.html

марьинка (днр)

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марьинка (днр)