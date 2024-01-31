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Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового короля Малайзии - РИА Новости, 31.01.2024
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09:42 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/malayziya-1924507066.html
Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового короля Малайзии
Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового короля Малайзии - РИА Новости, 31.01.2024
Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового короля Малайзии
Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял в среду присягу в качестве нового короля Малайзии,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:42
2024-01-31T09:42
в мире
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БАНГКОК, 31 янв - РИА Новости. Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял в среду присягу в качестве нового короля Малайзии, сообщает газета The Star со ссылкой на королевский дворец. Церемония принятия присяги новым монархом состоялась утром в среду в королевском дворце в Куала-Лумпуре. В ходе церемонии присягу в присутствии полного состава Совета наследственных правителей Малайзии приняли султан Ибрагим в качестве нового монарха и султан Назрин Шах, наследственный правитель штата Перак, в качестве вице-короля, сообщает издание. Офис королевского дворца Малайзии издал в среду заявление, в котором объявлялись официальные титулы нового короля и его супруги, новой королевы Малайзии: Его Величество султан Ибрагим, король Малайзии и Ее Величество Раджа Зарит Софиа, королева Малайзии. Султан Ибрагим стал 17-м королем Малайзии с момента создания государства. Он сменил на троне султана Абдуллу Риятуддина Аль-Мустафу, наследственного правителя штата Паханг, пятилетний срок полномочий которого истек 30 января, напоминает издание. Султан Ибрагим был избран новым королем Малайзии на Совете наследственных правителей в октябре прошлого года, со сроком полномочий, начинающимся с 31 января 2024 года. Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха, пишет The Star. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. До этого султанаты с преимущественно малайским населением входили в состав нескольких британских колоний, которые получили независимость в 1957 году.
https://ria.ru/20231027/malayziya-1905676766.html
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в мире, малайзия, куала-лумпур, перак
В мире, Малайзия, Куала-Лумпур, Перак
Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового короля Малайзии

Новым королем Малайзии стал султан Ибрагим, наследственный правитель Джохора

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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БАНГКОК, 31 янв - РИА Новости. Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял в среду присягу в качестве нового короля Малайзии, сообщает газета The Star со ссылкой на королевский дворец.
Церемония принятия присяги новым монархом состоялась утром в среду в королевском дворце в Куала-Лумпуре. В ходе церемонии присягу в присутствии полного состава Совета наследственных правителей Малайзии приняли султан Ибрагим в качестве нового монарха и султан Назрин Шах, наследственный правитель штата Перак, в качестве вице-короля, сообщает издание.
Король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар со своей сестрой - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима
27 октября 2023, 16:20
Офис королевского дворца Малайзии издал в среду заявление, в котором объявлялись официальные титулы нового короля и его супруги, новой королевы Малайзии: Его Величество султан Ибрагим, король Малайзии и Ее Величество Раджа Зарит Софиа, королева Малайзии.
Султан Ибрагим стал 17-м королем Малайзии с момента создания государства. Он сменил на троне султана Абдуллу Риятуддина Аль-Мустафу, наследственного правителя штата Паханг, пятилетний срок полномочий которого истек 30 января, напоминает издание.
Султан Ибрагим был избран новым королем Малайзии на Совете наследственных правителей в октябре прошлого года, со сроком полномочий, начинающимся с 31 января 2024 года.
Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха, пишет The Star. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. До этого султанаты с преимущественно малайским населением входили в состав нескольких британских колоний, которые получили независимость в 1957 году.
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