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Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей - РИА Новости, 31.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:47 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/lenoblast-1924657550.html
Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей
Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей - РИА Новости, 31.01.2024
Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей
Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:47
2024-01-31T18:47
ленинградская область
жилье
александр дрозденко
социальные выплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу &lt;…&gt; Пусть семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции", — отметил глава Ленобласти. В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что помимо того, что 2024 год по распоряжению президента России объявлен Годом семьи, в Ленобласти он также назван Годом команды заботы. В честь этого в регионе запланировано более 300 мероприятий. Первое из них — бал "Триумф поколений", который состоялся в парке Монрепо в Выборге. В залах главного усадебного дома под звуки скрипичного оркестра в праздничных нарядах кружились представители семейных династий Ленинградской области.
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жилье, александр дрозденко, социальные выплаты
Ленинградская область , Жилье, Александр Дрозденко, Социальные выплаты

Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
"Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу <…> Пусть семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции", — отметил глава Ленобласти.
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В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что помимо того, что 2024 год по распоряжению президента России объявлен Годом семьи, в Ленобласти он также назван Годом команды заботы. В честь этого в регионе запланировано более 300 мероприятий. Первое из них — бал "Триумф поколений", который состоялся в парке Монрепо в Выборге. В залах главного усадебного дома под звуки скрипичного оркестра в праздничных нарядах кружились представители семейных династий Ленинградской области.
 
Ленинградская областьЖильеАлександр ДрозденкоСоциальные выплаты
 
 
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