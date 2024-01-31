https://ria.ru/20240131/lenoblast-1924657550.html

Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей

Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей - РИА Новости, 31.01.2024

Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей

Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:47

2024-01-31T18:47

2024-01-31T18:47

ленинградская область

жилье

александр дрозденко

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу <…> Пусть семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции", — отметил глава Ленобласти. В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что помимо того, что 2024 год по распоряжению президента России объявлен Годом семьи, в Ленобласти он также назван Годом команды заботы. В честь этого в регионе запланировано более 300 мероприятий. Первое из них — бал "Триумф поколений", который состоялся в парке Монрепо в Выборге. В залах главного усадебного дома под звуки скрипичного оркестра в праздничных нарядах кружились представители семейных династий Ленинградской области.

https://ria.ru/20240125/zarabotal-1923508413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, александр дрозденко, социальные выплаты