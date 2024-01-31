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Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей
Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей - РИА Новости, 31.01.2024
Ленобласть в Год семьи вводит региональную выплату за рождение детей
Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:47
2024-01-31T18:47
2024-01-31T18:47
ленинградская область
жилье
александр дрозденко
социальные выплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу <…> Пусть семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции", — отметил глава Ленобласти. В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что помимо того, что 2024 год по распоряжению президента России объявлен Годом семьи, в Ленобласти он также назван Годом команды заботы. В честь этого в регионе запланировано более 300 мероприятий. Первое из них — бал "Триумф поколений", который состоялся в парке Монрепо в Выборге. В залах главного усадебного дома под звуки скрипичного оркестра в праздничных нарядах кружились представители семейных династий Ленинградской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, александр дрозденко, социальные выплаты
Ленинградская область , Жилье, Александр Дрозденко, Социальные выплаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области отметили старт Года семьи назначением региональных выплат семьям на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
"Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу <…> Пусть семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции", — отметил глава Ленобласти.
В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона
В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что помимо того, что 2024 год по распоряжению президента России
объявлен Годом семьи, в Ленобласти он также назван Годом команды заботы. В честь этого в регионе запланировано более 300 мероприятий. Первое из них — бал "Триумф поколений", который состоялся в парке Монрепо в Выборге
. В залах главного усадебного дома под звуки скрипичного оркестра в праздничных нарядах кружились представители семейных династий Ленинградской области.