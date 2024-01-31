https://ria.ru/20240131/lazarev-1924593864.html
Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов
Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов - РИА Новости, 31.01.2024
Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов
Певец Сергей Лазарев назвал в разговоре с РИА Новости "раздуванием хайпа" обвинения в задолженности перед ФНС налоговых выплат за свою компанию ООО... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:04
2024-01-31T16:04
2024-01-31T16:10
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев назвал в разговоре с РИА Новости "раздуванием хайпа" обвинения в задолженности перед ФНС налоговых выплат за свою компанию ООО "Пудель-штрудель".Исполнитель пояснил, что его магазин десертов для домашних питомцев "Пудель-штрудель" закрылся еще во времена COVID-19. Производство продукции и доставка прекратились в 2021 году. "Отчетность сдавали до момента принятия решения о закрытии нашей компании. Мы перестали арендовать помещение под производство, и налоговая приняла решение исключить ООО "Пудель-штрудель" из реестра. Все закономерно. Это обычная процедура", — сообщил певец.Лазарев признался, что не знает о существовании задолженности у компании. Но заверил, что разберется с этим вопросом, и в случае необходимости немедленно все погасит."Прошу не раздувать скандала и хайпа на ровном месте!" — заявил артист.Ранее в СМИ появилась информация, что компания ООО "Пудель-штрудель", в которой числится учредителем Сергей Лазарев, задолжала налоговой 46 200 рублей. И это дело хотели передать в суд.
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лазарев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), скандал
Шоубиз, Сергей Лазарев, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Федеральная налоговая служба (ФНС России), скандал
Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов
Сергей Лазарев прокомментировал обвинения в неуплате налогов за свою компанию
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев назвал в разговоре с РИА Новости "раздуванием хайпа" обвинения в задолженности перед ФНС налоговых выплат за свою компанию ООО "Пудель-штрудель".
Исполнитель пояснил, что его магазин десертов для домашних питомцев "Пудель-штрудель" закрылся еще во времена COVID-19. Производство продукции и доставка прекратились в 2021 году.
«
"Отчетность сдавали до момента принятия решения о закрытии нашей компании. Мы перестали арендовать помещение под производство, и налоговая приняла решение исключить ООО "Пудель-штрудель" из реестра. Все закономерно. Это обычная процедура", — сообщил певец.
Лазарев признался, что не знает о существовании задолженности у компании. Но заверил, что разберется с этим вопросом, и в случае необходимости немедленно все погасит.
«
"Прошу не раздувать скандала и хайпа на ровном месте!" — заявил артист.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания ООО "Пудель-штрудель", в которой числится учредителем Сергей Лазарев, задолжала налоговой 46 200 рублей. И это дело хотели передать в суд.
Лерчек объяснила, почему не платила налоги