https://ria.ru/20240131/lazarev-1924593864.html

Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов

Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов - РИА Новости, 31.01.2024

Сергей Лазарев ответил на обвинения в неуплате налогов

Певец Сергей Лазарев назвал в разговоре с РИА Новости "раздуванием хайпа" обвинения в задолженности перед ФНС налоговых выплат за свою компанию ООО... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:04

2024-01-31T16:04

2024-01-31T16:10

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

скандал

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев назвал в разговоре с РИА Новости "раздуванием хайпа" обвинения в задолженности перед ФНС налоговых выплат за свою компанию ООО "Пудель-штрудель".Исполнитель пояснил, что его магазин десертов для домашних питомцев "Пудель-штрудель" закрылся еще во времена COVID-19. Производство продукции и доставка прекратились в 2021 году. "Отчетность сдавали до момента принятия решения о закрытии нашей компании. Мы перестали арендовать помещение под производство, и налоговая приняла решение исключить ООО "Пудель-штрудель" из реестра. Все закономерно. Это обычная процедура", — сообщил певец.Лазарев признался, что не знает о существовании задолженности у компании. Но заверил, что разберется с этим вопросом, и в случае необходимости немедленно все погасит."Прошу не раздувать скандала и хайпа на ровном месте!" — заявил артист.Ранее в СМИ появилась информация, что компания ООО "Пудель-штрудель", в которой числится учредителем Сергей Лазарев, задолжала налоговой 46 200 рублей. И это дело хотели передать в суд.

https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей лазарев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), скандал