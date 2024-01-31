https://ria.ru/20240131/lada-1924495150.html

Автомобили Lada возглавили топ по подключению к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Автомобили Lada возглавили топ по подключению к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 31.01.2024

Автомобили Lada возглавили топ по подключению к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Российские Lada возглавили топ-5 автомобилей, на которых установлена кнопка SOS госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, это более 1,8 миллиона штук, или 18,7% от всего... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:30

2024-01-31T07:30

2024-01-31T07:30

алексей райкевич

volkswagen group

эра-глонасс

lada vesta

автоваз

kia rio

авто

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские Lada возглавили топ-5 автомобилей, на которых установлена кнопка SOS госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, это более 1,8 миллиона штук, или 18,7% от всего количества устройств на легковых автомобилях в стране, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Свыше 1,8 миллиона автомобилей Lada подключены к ЭРА-ГЛОНАСС. Практически каждая пятая из 10 миллионов машин в госинформсистеме производства российского автоконцерна", - сказал Райкевич. На втором месте автомобили марки Kia - с 12%, третьи - Hyundai с 10,5%, на четвертом месте Toyota с 6,3%, а замыкают рейтинг автомобили Volkswagen - у них 5,7% от общего числа. "АвтоВАЗ" первым среди российских концернов восстановил оснащение автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб или кнопками SOS после глобального дефицита микроэлектроники. Это подтверждает приверженность производителя к обеспечению безопасности, заботе о миллионах автомобилистах. В первых 10 миллионах машин, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, также лидируют марки корейских, японских и европейских концернов, но к следующему рубежу итоги рейтинга скорректируются за счет увеличения доли российских и китайских производителей", - уточнил Райкевич. Он напомнил, что всего за время работы ЭРА-ГЛОНАСС экстренным службам передано более 350 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов, 280 тысяч из которых – автоматическое срабатывание при тяжелых ДТП, когда пострадавшие не могли самостоятельно сообщить о происшествии. По данным региональных "Систем-112", 90% сообщений через ЭРА-ГЛОНАСС не были продублированы по другим каналам. "Благодаря системе на 50% сокращается время реагирования экстренных служб за счет получения в цифровом виде точных координат и параметров автомобилей. ЭРА-ГЛОНАСС позволяет с максимальной эффективностью соблюдать важнейшее правило "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение часа после аварии, кратно повышает шансы на спасение жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах", - заключил глава компании.

https://ria.ru/20230828/avtomobili-1892592888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей райкевич, volkswagen group, эра-глонасс, lada vesta, автоваз, kia rio, авто