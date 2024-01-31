https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html

Дело Мосгаза. Как ловили первого советского маньяка

Дело Мосгаза. Как ловили первого советского маньяка - РИА Новости, 31.01.2024

Дело Мосгаза. Как ловили первого советского маньяка

Изнасилование и пять убийств всего за 20 дней — Владимир Ионесян держал в страхе всю Москву. Поймать маньяка требовал лично первый секретарь ЦК КПСС. Преступник РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:04

марьина роща

москва

казань

московский уголовный розыск

мосгаз

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Изнасилование и пять убийств всего за 20 дней — Владимир Ионесян держал в страхе всю Москву. Поймать маньяка требовал лично первый секретарь ЦК КПСС. Преступник действовал предельно осторожно. Задержать его помогла хитрость, и ключевую роль в этом сыграл прототип Шарапова и отчасти Жеглова. Смертный приговор привели в исполнение ровно 60 лет назад. О громкой истории — в материале РИА Новости.Шапка-ушанкаОперативников МУРа подняли по тревоге: нужно поехать в одну из квартир в Марьиной Роще. Там жил подозреваемый в пяти убийствах и одном изнасиловании. В тот день его не было дома, и милиционеры решили устроить засаду. Тихо вскрыли дверь, осмотрели помещение. Догадки подтвердились: повсюду лежали вещи, принадлежавшие жертвам.Первое убийство произошло в начале декабря 1963-го на улице Балтийской. Тело 12-летнего мальчика обнаружила мать. Судебные медики насчитали на туловище и голове десятки рубленых ран, нанесенных небольшим топором. Из квартиры пропали деньги.Соседи рассказали милиционерам, что по дому в день убийства ходил мужчина, называвший себя сотрудником Московской газовой службы. В ушанке, сдвинутой на затылок. Одному из опрошенных это показалось странным, ведь москвичи обычно носили такие шапки иначе.В "Мосгазе" сообщили, что никого на Балтийскую не отправляли. Это еще больше озадачило сотрудников розыска.Спустя некоторое время в новостройке на Ленинградском проспекте нашли еще один изуродованный труп мальчика — на этот раз 11 лет. Убийца захватил с собой деньги и пару вещей.Жильцы вспомнили, что видели "сотрудника "Мосгаза". Подозрений незнакомец не вызвал: район только заселялся, и соседи не успели познакомиться друг с другом. Как выяснится позже, убийца специально выбирал для "работы" новые кварталы.О преступлении узнал весь город, а к маньяку прицепилось прозвище Мосгаз. Люди настолько перепугались, что перестали открывать двери даже настоящим специалистам из газовой службы.Впрочем, к тому моменту милиционерам удалось существенно сузить круг поисков. Помогла случайность.Выжила чудомЕще после первого убийства оперативники МУРа предположили, что маньяк откуда-то приехал. А 25 декабря им сообщили страшную новость из Иваново: 12-летнего Мишу Кулешова зарубили топором. Спустя несколько часов на соседней улице так же расправились с 74-летней женщиной. Все соседи указывали на "мужчину из горгаза" в ушанке. Из квартир убитых пропали деньги и вещи.А через несколько дней нашли 15-летнюю школьницу. Она тоже открыла дверь неизвестному. Тот набросился на нее и изнасиловал. Затем забрал шкатулку с деньгами. Уходя, пару раз ударил девушку топором по голове.Пострадавшая каким-то чудом выжила. И опознала обидчика по фотороботу, составленному по показаниям жителей домов на Балтийской и Ленинградском проспекте.Столичные милиционеры активизировали поиски. Сотрудников в штатском отправили дежурить у новостроек. Что, впрочем, не помогло избежать новых жертв.Мосгаз меняет профессиюЖительница квартиры на улице Шереметьевской Мария Ермакова услышала стук в дверь. На пороге стоял мужчина — несмотря на мороз, без шапки. Ответ развеял опасения: "Это из ЖЭКа".Расправившись с Ермаковой, убийца решил взять не только деньги, но и новый телевизор "Старт", который из-за габаритов донести непросто. Пришлось нанять грузовик.Преступник грузил добычу и не знал, что за ним пристально наблюдает участковый. Милиционер запомнил две цифры госномера машины. Узнав об убийстве, сообщил их оперативникам. Те проверили около тысячи грузовиков и вскоре отыскали нужного водителя, который назвал перекресток, где высадил пассажира.Дом за домом сотрудники МУРа проверили каждого жильца. И наконец выяснили, что телевизор Мосгаз продал своему соседу — в районе Марьина Роща.Секретный агентДверь в квартиру, где жил подозреваемый, открылась. Зашел человек в пальто, разулся. Тут же его повалили лицом в пол, а руки заломили. Милиционеры особо не церемонились: нужно было во что бы то ни стало поймать преступника и добиться признания, ведь громкое дело взял на карандаш сам Хрущев. Однако пыл оперативников поутих, когда они обнаружили, что задержанный — молодая девушка.Пару часов назад Алевтина Дмитриева пробовалась на главную роль в спектакле. Но ее таланты не оценили, как и раньше в нескольких театрах. Правда, несостоявшаяся актриса не отчаивалась: мужчина, с которым она завела роман, пообещал "уладить вопрос". Ведь, по его же словам, "у секретного сотрудника КГБ есть связи везде". Правда, агент сейчас "уехал из Москвы на какое-то задание" — в Казань. Об этом перепуганная девушка рассказала оперативникам.Как выяснилось, ее сожитель — 26-летний Владимир Ионесян. Родился и вырос в Грузии. С детства увлекался музыкой и театром, подавал большие надежды. После музыкального училища поступил в Тбилисскую консерваторию, однако на втором курсе бросил учебу и пошел работать в местный театр.Тогда же связался с плохой компанией, несколько раз попадался на мелких кражах. Отсидев небольшой срок, женился и переехал в Оренбург. Там тоже устроился в театр, где и познакомился Алевтиной. А чтобы очаровать ее, придумал легенду о службе в органах, пообещав сделать "звездой столичной сцены".Жизнь в Москве оказалась несладкой: постоянно не хватало денег, с работой проблемы. По версии следствия, именно это толкнуло Мосгаза на первое преступление. А дальше он просто вошел в раж.Ионесян считал, что достоин в жизни большего. Как полагают следователи, жестокие расправы убеждали его в собственном превосходстве над другими. При этом в жертвы преступник выбирал лишь тех, кто не мог оказать серьезного сопротивления, — то ли из трусости, то ли из-за предельной осторожности. Зная это его качество, оперативники пошли на хитрость.Загадка в делеДмитриева назначила Ионесяну встречу в Казани. Правда, вместо нее туда поехала загримированная сотрудница милиции того же роста. Вместе с ней — сотрудники МУРа, в том числе легендарный Владимир Арапов, прототип Жеглова и Шарапова в романе "Эра милосердия" и фильме "Место встречи изменить нельзя". Он играл одну из ключевых ролей в расследовании дела.В итоге Мосгаза задержали на вокзале. За пазухой у него был туристический топорик, а на одежде — следы запекшейся крови. Преступнику ничего не оставалась, как во всем сознаться.До сих пор неясно, был ли серийник невменяемым. Развернутой судебно-психиатрической экспертизы не проводили, хотя у Ионесяна еще перед службой в армии выявили проблемы с психикой.Уже через две недели после задержания суд приговорил его к расстрелу. А на следующий день в Бутырской тюрьме приговор привели в исполнение.

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

https://ria.ru/20181110/1532485238.html

https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

марьина роща, москва, казань, московский уголовный розыск, мосгаз