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Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом - РИА Новости, 31.01.2024
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13:19 31.01.2024 (обновлено: 14:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html
Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом
Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом - РИА Новости, 31.01.2024
Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом
Кот Маркиз, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом, сообщили РИА Новости в Объединении... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:19
2024-01-31T14:32
александр козлов (глава минприроды)
московская городская дума
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кот Маркиз, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом, сообщили РИА Новости в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа. "Уволенный" из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что почти всю жизнь, то есть восемь лет, кот Маркиз прожил в библиотеке. Он особенно любил наблюдать за посетителями и дремать на мероприятиях. "Решение о переселении кота из библиотеки было принято в связи с многочисленными обращениями на его свободное нахождение в помещениях библиотеки одного из посетителей. Для обеспечения комфорта и безопасности читателей было принято решение о поиске коту нового дома", — пояснили в ОКЦ. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что посетители библиотеки собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов подчеркнул, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html
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александр козлов (глава минприроды), московская городская дума, общество
Александр Козлов (глава Минприроды), Московская городская дума, Общество, Хорошие новости
Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

Уволенного из московской библиотеки кота Маркиза забрала домой заведующая

© Библиотеки Строгино/ВконтактеМаркиз-библиокот
Маркиз-библиокот
© Библиотеки Строгино/Вконтакте
Маркиз-библиокот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кот Маркиз, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом, сообщили РИА Новости в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа.
"Уволенный" из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует", — рассказали в ведомстве.
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Уточняется, что почти всю жизнь, то есть восемь лет, кот Маркиз прожил в библиотеке. Он особенно любил наблюдать за посетителями и дремать на мероприятиях.
"Решение о переселении кота из библиотеки было принято в связи с многочисленными обращениями на его свободное нахождение в помещениях библиотеки одного из посетителей. Для обеспечения комфорта и безопасности читателей было принято решение о поиске коту нового дома", — пояснили в ОКЦ.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что посетители библиотеки собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов подчеркнул, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.
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