https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html

Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом - РИА Новости, 31.01.2024

Уволенному из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

Кот Маркиз, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом, сообщили РИА Новости в Объединении... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:19

2024-01-31T13:19

2024-01-31T14:32

александр козлов (глава минприроды)

московская городская дума

общество

хорошие новости

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кот Маркиз, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, не вернется в читальню, так как ему уже нашли новый дом, сообщили РИА Новости в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа. "Уволенный" из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что почти всю жизнь, то есть восемь лет, кот Маркиз прожил в библиотеке. Он особенно любил наблюдать за посетителями и дремать на мероприятиях. "Решение о переселении кота из библиотеки было принято в связи с многочисленными обращениями на его свободное нахождение в помещениях библиотеки одного из посетителей. Для обеспечения комфорта и безопасности читателей было принято решение о поиске коту нового дома", — пояснили в ОКЦ. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что посетители библиотеки собирают подписи, чтобы вернуть кота Маркиза, "уволенного" после жалобы пенсионера. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов подчеркнул, что проживание котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в нашей стране.

https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html

https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр козлов (глава минприроды), московская городская дума, общество