https://ria.ru/20240131/kosmoplan-1924483529.html

Эксперт оценил целесообразность создания российского космоплана

Эксперт оценил целесообразность создания российского космоплана - РИА Новости, 31.01.2024

Эксперт оценил целесообразность создания российского космоплана

Создать многоразовый крылатый космоплан, проект которого представили в РКК "Энергия", возможно, однако есть сомнения в его необходимости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:29

2024-01-31T03:29

2024-01-31T03:29

луна

иван моисеев

владимир соловьев (телеведущий)

ркк "энергия"

роскосмос

институт космической политики

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Создать многоразовый крылатый космоплан, проект которого представили в РКК "Энергия", возможно, однако есть сомнения в его необходимости, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. По его словам, аппарат сможет вместить до четырёх человек, а его выведение на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса "Ангара". В материалах проекта отмечается, что космоплан позволит снизить производственные расходы "Роскосмоса" за счет его многоразового использования. "Это продолжение старых попыток. Технически он совершенно реален. Летает такой американский X-37б и аналогичный китайской космоплан, только беспилотный, у нас до стадии макета доходила разработка "Клипера"", - сказал Моисеев При этом эксперт отметил, что необходимости создания такого комического аппарата "не прослеживает". "Есть достаточно большой запас ракет "Союзов", можно продолжать летать. По планам переход на "Орел" происходит, и добавление именно крылатого аппарата много экономии не даст, а стоимость разработки очень высокая", - пояснил эксперт. Макет многоразового космического корабля "Клипер", спроектированного в РКК "Энергия", был представлен на Международном авиакосмическом салоне МАКС в 2005 году. Корабль был рассчитан на экипаж из шести человек. Заявлялось, что он сможет совершать полеты вокруг Земли, к орбитальной станции, а также летать на Луну и возвращаться на Землю. В 2006 году проект был остановлен. С 2009 года в "Энергии" разрабатывается пилотируемый космический корабль "Орел".

https://ria.ru/20240123/angara-1922929277.html

https://ria.ru/20240123/roskosmos-1922929597.html

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луна, иван моисеев, владимир соловьев (телеведущий), ркк "энергия", роскосмос, институт космической политики