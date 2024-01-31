https://ria.ru/20240131/kosmetika-1924623552.html

Новая Зеландия запретила использование "вечных" химикатов в косметике

Новая Зеландия запретила использование "вечных" химикатов в косметике - РИА Новости, 31.01.2024

Новая Зеландия запретила использование "вечных" химикатов в косметике

Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции "вечных химикатов", которые могут вызывать серьезные... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:57

2024-01-31T16:57

2024-01-31T16:59

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции "вечных химикатов", которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает в среду местный телеканал 1News. "Вечными химикатами" (ПФАС) называют синтетические химические вещества, которые широко используются в повседневной жизни. Из-за долгого периода разложения они называются "вечными". Химикаты наиболее часто встречаются в таких косметических средствах, как лак для ногтей, крем для бритья, тональный крем, помада и тушь. Использование этих веществ делают косметику водостойкой и продлевает срок использования. При этом высокие концентрации некоторых ПФАС могут вести к повышению риска возникновения различных заболеваний. Как сообщает издание, Управление по охране окружающей среды Новой Зеландии (EPA) ввела запрет на использование синтетических химикатов в косметике, который вступит в силу с 31 декабря 2026 года. Также планируется утилизировать всю косметическую продукцию с содержанием ПФАС к 30 июня 2028 года. "Мы знаем, что эти химические вещества нелегко разлагаются, они могут накапливаться в нашем организме, а некоторые из них могут быть токсичными в высоких концентрациях", - приводит издание слова представителя EPA доктора Шона Пресоу. По его словам, новозеландское Управление по охране окружающей среды будет взаимодействовать с косметической отраслью, чтобы обеспечить изменения в производстве до вступления в силу нового запрета. Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование ПФАС в косметике. В апреле 2023 года власти отдельных штатов США, среди которых - Калифорния, Колорадо и Мэриленд, ввели аналогичные ограничения, которые вступят в силу в 2025 году. Однако запрет касается только отдельных территорий, а не всей страны в целом.

https://ria.ru/20210615/kosmetika-1737095714.html

https://ria.ru/20230116/kosmetika-1845276872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, сша, калифорния