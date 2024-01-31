https://ria.ru/20240131/korruptsiya-1924563314.html
Коррумпированность на Украине раздражает Вашингтон, заявили в МИД
Коррумпированность на Украине раздражает Вашингтон, заявили в МИД - РИА Новости, 31.01.2024
Коррумпированность на Украине раздражает Вашингтон, заявили в МИД
Безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США, направившее в Киев инспекторов, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:19
2024-01-31T13:19
2024-01-31T13:19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США, направившее в Киев инспекторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Киев прибыли три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине. На брифинге для СМИ Захарова подчеркнула, что Украина - один из мировых лидеров по числу громких коррупционных скандалов. Масштабное воровство выглядит кощунственно на фоне требований представителей Киева о передаче с Запада дополнительных ресурсов, вооружения, денег, которые при этом моментально попадают в "преступный, коррупционный оборот". "Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию. Она их компрометирует, ведь они же находятся в связке", - заявила представитель МИД РФ. По ее словам, сейчас о каком-то реальном надзоре за американской помощью Украине речи идти не может, поскольку поставленное Киеву западное оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке. "О каком контроле или усилении надзора в принципе можно говорить? И с кем, главное? С теми, кто много лет занимается вот этим самым разворовыванием на Украине? Кто осуществлять-то контроль будет? С кем они говорят? С теми людьми, которые находятся в связке? Кстати говоря, в связке непосредственно с Белым домом, учитывая проделки семьи Байдена на Украине", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240131/donaty-1924520047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, мария захарова, бриджит бринк, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, Киев, США, Мария Захарова, Бриджит Бринк, Агентство по международному развитию США
Коррумпированность на Украине раздражает Вашингтон, заявили в МИД
Захарова: зашкаливающая коррумпированность на Украине раздражает Вашингтон
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США, направившее в Киев инспекторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в Киев прибыли три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID
. Посол США на Украине Бриджит Бринк
сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине.
На брифинге для СМИ Захарова подчеркнула, что Украина - один из мировых лидеров по числу громких коррупционных скандалов. Масштабное воровство выглядит кощунственно на фоне требований представителей Киева о передаче с Запада дополнительных ресурсов, вооружения, денег, которые при этом моментально попадают в "преступный, коррупционный оборот".
"Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию. Она их компрометирует, ведь они же находятся в связке", - заявила представитель МИД РФ.
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По ее словам, сейчас о каком-то реальном надзоре за американской помощью Украине речи идти не может, поскольку поставленное Киеву западное оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке
.
"О каком контроле или усилении надзора в принципе можно говорить? И с кем, главное? С теми, кто много лет занимается вот этим самым разворовыванием на Украине? Кто осуществлять-то контроль будет? С кем они говорят? С теми людьми, которые находятся в связке? Кстати говоря, в связке непосредственно с Белым домом, учитывая проделки семьи Байдена на Украине", - добавила Захарова.
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