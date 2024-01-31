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Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии - РИА Новости, 31.01.2024
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21:05 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/korm-1924677484.html
Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии
Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии - РИА Новости, 31.01.2024
Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии
Европейские страны остаются лидерами по поставкам кормов для российских котов и собак, Сербия поставляет более четверти, а Италия - почти пятую часть, следует... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:05
2024-01-31T21:05
экономика
россия
италия
сербия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Европейские страны остаются лидерами по поставкам кормов для российских котов и собак, Сербия поставляет более четверти, а Италия - почти пятую часть, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Согласно данным за январь-ноябрь, в Россию было поставлено кормов для домашних животных на 236,3 миллиона долларов из двадцати стран. Крупнейшим поставщиком была Сербия, на которую приходится 28% всего импорта этой продукции Россией - 66,1 миллиона долларов. Италия, откуда Россельхознадзор запретил ввоз некоторых кормов, была вторым основным их экспортером с долей в 18% и стоимостью поставок в 43,2 миллиарда долларов. Франция за одиннадцать месяцев прошлого года поставила кормов на 33,5 миллиона долларов, или 14% от всего импорта. В топ-5 также входят Китай (25,2 миллиона долларов) и Литва (17 миллионов долларов). Россельхознадзор накануне сообщил, что ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's будет приостановлен с 6 февраля из-за ее некачественной продукции. До этого, в августе 2023 года, были приостановлены поставки с нидерландского завода компании из-за неоднократных случаев несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных. Ведомство напоминает, что поставки с предприятия в США были приостановлены еще в 2021 году в связи с неоднократными выявлениями в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрывает для поставок "последнюю площадку компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.
https://ria.ru/20240131/korm-1924676163.html
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экономика, россия, италия, сербия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Италия, Сербия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии

Пятая часть всего импорта кормов для собак и котов в Россию поступает из Италии

© Fotolia / Kirill KedrinskiКошка во время еды
Кошка во время еды - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Fotolia / Kirill Kedrinski
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Европейские страны остаются лидерами по поставкам кормов для российских котов и собак, Сербия поставляет более четверти, а Италия - почти пятую часть, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Согласно данным за январь-ноябрь, в Россию было поставлено кормов для домашних животных на 236,3 миллиона долларов из двадцати стран.
Корм для животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods
Вчера, 20:50
Крупнейшим поставщиком была Сербия, на которую приходится 28% всего импорта этой продукции Россией - 66,1 миллиона долларов. Италия, откуда Россельхознадзор запретил ввоз некоторых кормов, была вторым основным их экспортером с долей в 18% и стоимостью поставок в 43,2 миллиарда долларов.
Франция за одиннадцать месяцев прошлого года поставила кормов на 33,5 миллиона долларов, или 14% от всего импорта. В топ-5 также входят Китай (25,2 миллиона долларов) и Литва (17 миллионов долларов).
Россельхознадзор накануне сообщил, что ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's будет приостановлен с 6 февраля из-за ее некачественной продукции. До этого, в августе 2023 года, были приостановлены поставки с нидерландского завода компании из-за неоднократных случаев несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных.
Ведомство напоминает, что поставки с предприятия в США были приостановлены еще в 2021 году в связи с неоднократными выявлениями в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрывает для поставок "последнюю площадку компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии
30 января, 22:14
 
ЭкономикаРоссияИталияСербияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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