https://ria.ru/20240131/korm-1924677484.html

Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии

Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии - РИА Новости, 31.01.2024

Пятая часть импортных кормов для животных поступает в Россию из Италии

Европейские страны остаются лидерами по поставкам кормов для российских котов и собак, Сербия поставляет более четверти, а Италия - почти пятую часть, следует... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:05

2024-01-31T21:05

2024-01-31T21:05

экономика

россия

италия

сербия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Европейские страны остаются лидерами по поставкам кормов для российских котов и собак, Сербия поставляет более четверти, а Италия - почти пятую часть, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Согласно данным за январь-ноябрь, в Россию было поставлено кормов для домашних животных на 236,3 миллиона долларов из двадцати стран. Крупнейшим поставщиком была Сербия, на которую приходится 28% всего импорта этой продукции Россией - 66,1 миллиона долларов. Италия, откуда Россельхознадзор запретил ввоз некоторых кормов, была вторым основным их экспортером с долей в 18% и стоимостью поставок в 43,2 миллиарда долларов. Франция за одиннадцать месяцев прошлого года поставила кормов на 33,5 миллиона долларов, или 14% от всего импорта. В топ-5 также входят Китай (25,2 миллиона долларов) и Литва (17 миллионов долларов). Россельхознадзор накануне сообщил, что ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's будет приостановлен с 6 февраля из-за ее некачественной продукции. До этого, в августе 2023 года, были приостановлены поставки с нидерландского завода компании из-за неоднократных случаев несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных. Ведомство напоминает, что поставки с предприятия в США были приостановлены еще в 2021 году в связи с неоднократными выявлениями в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрывает для поставок "последнюю площадку компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.

https://ria.ru/20240131/korm-1924676163.html

https://ria.ru/20240130/korm-1924466314.html

россия

италия

сербия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, италия, сербия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)