https://ria.ru/20240131/korm-1924676163.html

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods - РИА Новости, 31.01.2024

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:50

2024-01-31T20:50

2024-01-31T22:45

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

животные

сербия

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods, сообщили РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что причиной стало повторное выявление мышьяка в продукции. Временные ограничения начали действовать с 31 января.Первый раз мышьяк в кормах этой компании нашли 15 декабря прошлого года.Во вторник, 30 января, Россельхознадзор сообщил, что с 6 февраля ограничит ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. Причиной стала некачественная продукция.Сегодня в ведомстве также проинформировали о запрете на импорт французских и итальянских кормов без инспекции. Отмечается, что проведенная в ноябре 2023 года проверка предприятий в этих странах в очередной раз показала недостаточность госконтроля за производителями и отсутствие действенных мер. В свою очередь, российская сторона неоднократно продлевала возможность сертификации и проведения корректирующих мероприятий, но "вместо этого выпуск несоответствующей продукции продолжился на других площадках".Кроме того, Россельхознадзор зафиксировал случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, которые ранее их не поставляли. В такой продукции выявили несоответствие заявленному составу.

https://ria.ru/20231011/nauka-1901807665.html

https://ria.ru/20240130/semena-1924303356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), животные, сербия, россия