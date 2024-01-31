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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods - РИА Новости, 31.01.2024
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20:50 31.01.2024 (обновлено: 22:45 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/korm-1924676163.html
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods - РИА Новости, 31.01.2024
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:50
2024-01-31T22:45
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
животные
сербия
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods, сообщили РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что причиной стало повторное выявление мышьяка в продукции. Временные ограничения начали действовать с 31 января.Первый раз мышьяк в кормах этой компании нашли 15 декабря прошлого года.Во вторник, 30 января, Россельхознадзор сообщил, что с 6 февраля ограничит ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. Причиной стала некачественная продукция.Сегодня в ведомстве также проинформировали о запрете на импорт французских и итальянских кормов без инспекции. Отмечается, что проведенная в ноябре 2023 года проверка предприятий в этих странах в очередной раз показала недостаточность госконтроля за производителями и отсутствие действенных мер. В свою очередь, российская сторона неоднократно продлевала возможность сертификации и проведения корректирующих мероприятий, но "вместо этого выпуск несоответствующей продукции продолжился на других площадках".Кроме того, Россельхознадзор зафиксировал случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, которые ранее их не поставляли. В такой продукции выявили несоответствие заявленному составу.
https://ria.ru/20231011/nauka-1901807665.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), животные, сербия, россия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Животные, Сербия, Россия
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods

Россельхознадзор с 31 января ввел ограничения на ввоз кормов Farmina Pet Foods

© Depositphotos.com / jirkaejcКорм для животных
Корм для животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Depositphotos.com / jirkaejc
Корм для животных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Уточняется, что причиной стало повторное выявление мышьяка в продукции. Временные ограничения начали действовать с 31 января.
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Первый раз мышьяк в кормах этой компании нашли 15 декабря прошлого года.
Во вторник, 30 января, Россельхознадзор сообщил, что с 6 февраля ограничит ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. Причиной стала некачественная продукция.
Сегодня в ведомстве также проинформировали о запрете на импорт французских и итальянских кормов без инспекции. Отмечается, что проведенная в ноябре 2023 года проверка предприятий в этих странах в очередной раз показала недостаточность госконтроля за производителями и отсутствие действенных мер. В свою очередь, российская сторона неоднократно продлевала возможность сертификации и проведения корректирующих мероприятий, но "вместо этого выпуск несоответствующей продукции продолжился на других площадках".
Кроме того, Россельхознадзор зафиксировал случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, которые ранее их не поставляли. В такой продукции выявили несоответствие заявленному составу.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЖивотныеСербияРоссия
 
 
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