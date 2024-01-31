Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора
Нидерланды, ФРГ и Польша договорились о коридоре для перемещения военной техники
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
ГААГА, 31 янв — РИА Новости. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х.
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"Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", — говорится в публикации.
С идеей создания "военного Шенгена" выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.
Натовский чиновник в ноябре 2023 года пояснял, что необходим режим, в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться, так как сейчас они сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов.
Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и игнорируют принцип неделимости безопасности.