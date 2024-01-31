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Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора - РИА Новости, 31.01.2024
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12:08 31.01.2024 (обновлено: 12:26 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/koridor-1924541628.html
Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора
Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора - РИА Новости, 31.01.2024
Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора
Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:08
2024-01-31T12:26
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ГААГА, 31 янв — РИА Новости. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х."Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", — говорится в публикации.С идеей создания "военного Шенгена" выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.Натовский чиновник в ноябре 2023 года пояснял, что необходим режим, в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться, так как сейчас они сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов.Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и игнорируют принцип неделимости безопасности.
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в мире, нидерланды, германия, польша, нато
В мире, Нидерланды, Германия, Польша, НАТО
Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора

Нидерланды, ФРГ и Польша договорились о коридоре для перемещения военной техники

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв — РИА Новости. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х.
«
"Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", — говорится в публикации.
С идеей создания "военного Шенгена" выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.
Натовский чиновник в ноябре 2023 года пояснял, что необходим режим, в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться, так как сейчас они сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов.
Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и игнорируют принцип неделимости безопасности.
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