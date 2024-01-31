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Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора

Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора - РИА Новости, 31.01.2024

Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:08

2024-01-31T12:08

2024-01-31T12:26

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ГААГА, 31 янв — РИА Новости. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х."Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", — говорится в публикации.С идеей создания "военного Шенгена" выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.Натовский чиновник в ноябре 2023 года пояснял, что необходим режим, в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться, так как сейчас они сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов.Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и игнорируют принцип неделимости безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, германия, польша, нато