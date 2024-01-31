https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html

МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее

МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее - РИА Новости, 31.01.2024

МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее

Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:30

2024-01-31T16:30

2024-01-31T16:30

в мире

сша

корейский полуостров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. "Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что источником нынешнего обострения ситуации на Корейском полуострове стали провокационные шаги США и их союзников. "Источник нынешнего обострения ситуации – провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом", - отметили в министерстве. Как отметили в министерстве, стремление "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове – привычка валить "с больной головы на здоровую". "Стремление США и "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом – не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую", - указали в дипведомстве.

https://ria.ru/20240116/kndr-1921520888.html

https://ria.ru/20230817/koreya-1890498858.html

сша

корейский полуостров

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, корейский полуостров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), южная корея