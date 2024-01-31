Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее
Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:30
2024-01-31T16:30
в мире
сша
корейский полуостров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. "Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что источником нынешнего обострения ситуации на Корейском полуострове стали провокационные шаги США и их союзников. "Источник нынешнего обострения ситуации – провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом", - отметили в министерстве. Как отметили в министерстве, стремление "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове – привычка валить "с больной головы на здоровую". "Стремление США и "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом – не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую", - указали в дипведомстве.
https://ria.ru/20240116/kndr-1921520888.html
https://ria.ru/20230817/koreya-1890498858.html
сша
корейский полуостров
россия
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_d40049c084e1ceefb77fd27a37ef094f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, корейский полуостров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), южная корея
В мире, США, Корейский полуостров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), КНДР (Северная Корея), Южная Корея
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее

МИД России назвал США источником обострения ситуации вокруг Кореи

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России.
"Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею как врага номер один
16 января, 00:43
В МИД подчеркнули, что источником нынешнего обострения ситуации на Корейском полуострове стали провокационные шаги США и их союзников. "Источник нынешнего обострения ситуации – провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом", - отметили в министерстве.
Как отметили в министерстве, стремление "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове – привычка валить "с больной головы на здоровую".
"Стремление США и "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом – не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую", - указали в дипведомстве.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове
17 августа 2023, 08:00
 
В миреСШАКорейский полуостровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала