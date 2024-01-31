https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее
Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:30
2024-01-31T16:30
2024-01-31T16:30
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России. "Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что источником нынешнего обострения ситуации на Корейском полуострове стали провокационные шаги США и их союзников. "Источник нынешнего обострения ситуации – провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом", - отметили в министерстве. Как отметили в министерстве, стремление "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове – привычка валить "с больной головы на здоровую". "Стремление США и "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом – не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую", - указали в дипведомстве.
https://ria.ru/20240116/kndr-1921520888.html
https://ria.ru/20230817/koreya-1890498858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), южная корея
В мире, США, Корейский полуостров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), КНДР (Северная Корея), Южная Корея
МИД России призвал США прекратить "взрывоопасную линию" поведения по Корее
МИД России назвал США источником обострения ситуации вокруг Кореи
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия призывает США положить конец своей безответственной и взрывоопасной линии на Корейском полуострове, заявили в МИД России.
"Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
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В МИД подчеркнули, что источником нынешнего обострения ситуации на Корейском полуострове стали провокационные шаги США и их союзников. "Источник нынешнего обострения ситуации – провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО
, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом", - отметили в министерстве.
Как отметили в министерстве, стремление "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове – привычка валить "с больной головы на здоровую".
"Стремление США и "коллективного Запада" возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом – не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую", - указали в дипведомстве.
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