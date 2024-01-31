https://ria.ru/20240131/kor-1924541450.html

В Великом Новгороде увеличилось число случаев кори

В Великом Новгороде увеличилось число случаев кори - РИА Новости, 31.01.2024

В Великом Новгороде увеличилось число случаев кори

Десять членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:08

2024-01-31T12:08

2024-01-31T12:08

здоровье - общество

великий новгород

новгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Десять членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Во вторник в управлении сообщали РИА Новости, что возраст заболевших от 7 до 22 лет, еще у одного ребенка из этой семьи были подозрения на корь. Теперь заболевание выявлено и у родителей. В Роспотребнадзоре предполагают, что корь была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки. "В период с 16 по 30 января в городе Великий Новгород зарегистрировано 10 случаев кори… в одном домашнем очаге. Все заболевшие изолированы – госпитализированы в ГОБУЗ "Новгородская областная инфекционная больница", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди контактных с заболевшими кори не выявлено. Это первый случай заболевания в этом году. В 2023 году в Новгородской области был зарегистрирован один случай - непривитый ребенок заболел корью после поездки в другой регион. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.

https://ria.ru/20240125/kor-1923465648.html

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великий новгород

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здоровье - общество, великий новгород, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)