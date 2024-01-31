https://ria.ru/20240131/kontrabanda-1924557412.html

Таможенники рассказали, откуда в Москву чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники рассказали, откуда в Москву чаще всего незаконно везут валюту - РИА Новости, 31.01.2024

Таможенники рассказали, откуда в Москву чаще всего незаконно везут валюту

В 2023 году таможенными органами московского авиаузла было зафиксировано более 11 тысяч нарушений при перемещении физическими лицами товаров и наличных денежных РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:11

2024-01-31T15:11

2024-01-31T15:11

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2023 году таможенными органами московского авиаузла было зафиксировано более 11 тысяч нарушений при перемещении физическими лицами товаров и наличных денежных средств, сообщает пресс-служба ФТС. Общая стоимость предметов контрабанды составила почти четыре миллиарда рублей. В 40 процентах случаев граждане нарушали таможенные правила при пересечении границы в аэропорту Шереметьево.По выявленным фактам сотрудниками Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской таможен возбуждено 97 уголовных дел и 10 973 дела об административных правонарушениях (АП).Наибольшая доля преступлений и правонарушений зафиксирована при незаконном перемещении валюты: зарегистрировано более 60 сообщений о преступлениях, ставших основой для 40 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных), возбуждено 8 429 административных дел по ст. 16.4 (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Это 73 процента от общего числа фактов незаконного перемещения денежных средств, выявленных таможенниками по всей стране за минувший год.Российские рубли, доллары США и евро наиболее часто незаконно ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана. Вывозили – по тем же направлениям, а также в Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль.Также граждане предпринимали попытки незаконного перемещения ювелирных украшений и наручных часов, брендовой одежды, электроники, культурных ценностей, алкогольной и табачной продукции, а также наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html

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новости - туризм, туризм, туристы, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)