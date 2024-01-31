Япония заподозрила КНДР в планах разместить ЯО на крылатых ракетах
Кабмин Японии: КНДР нацелена разместить на крылатых ракетах ядерное оружие
© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Северная Корея преследует цель получить способность к проведению атак, для которых хочет размещать на крылатых ракетах ядерное оружие, такое мнение на пресс-конференции в Токио высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
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"Предположительно, Северная Корея преследует цель получить способность к проведению атак, разместив на крылатых ракетах ядерное оружие. Для этого необходимо еще большее уменьшение размера ядерного оружия. Но для того, чтобы понять, располагает ли Северная Корея такими технологиями, необходим тщательный анализ. Кроме того, Северная Корея проводит пуски с различных платформ, таких как подводные лодки, пусковые установки на железнодорожных вагонах для того, чтобы затруднить выявление и перехват для укрепления своих возможностей неожиданных атак", - сказал Хаяси.
В ночь на 24 января южнокорейские военные засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. Затем - 28 января - КНДР снова пустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. На следующий день государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что снова было проведено испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") с подводной лодки, за которым уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. Сообщалось, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд и точно поразили цель на неуказанном острове. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом испытания.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что во вторник 30 января КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2".