Рейтинг@Mail.ru
Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:40 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kitay-1924536582.html
Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами
Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами - РИА Новости, 31.01.2024
Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами
Китай заключил соглашения о безвизовом режиме с 157 государствами, еще с 44 странами договорился упростить процедуры получения виз, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:40
2024-01-31T12:40
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
визы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китай заключил соглашения о безвизовом режиме с 157 государствами, еще с 44 странами договорился упростить процедуры получения виз, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Круг друзей Китая с безвизовым въездом постоянно расширяется, все больше стран официально вступают в безвизовую эпоху. На настоящий момент количество стран, с которыми Китай заключил соглашения о взаимном безвизовом режиме для держателей разных паспортов, достигло 157, еще с 44 странами Китай достиг соглашений об упрощении визовых процедур", – сообщил Ван Вэньбинь. Кроме того, по его словам, Китай заключил соглашение о полном освобождении от виз с 23 странами, в том числе, с Таиландом, Сингапуром, Мальдивами и ОАЭ. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, уже в том же году им воспользовались почти 130 тысяч россиян. Китай с конца прошлого года оптимизирует визовую политику и ввел безвизовый режим для держателей обычных паспортов из ряда государств. Так, с 1 декабря действует безвизовый режим для туристов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. В середине января власти Китая объявили о намерении ввести безвизовый режим в отношении Швейцарии и Ирландии в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Визы
Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами

МИД КНР: Китай заключил соглашения о взаимном безвизовом режиме с 157 странами

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китай заключил соглашения о безвизовом режиме с 157 государствами, еще с 44 странами договорился упростить процедуры получения виз, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Круг друзей Китая с безвизовым въездом постоянно расширяется, все больше стран официально вступают в безвизовую эпоху. На настоящий момент количество стран, с которыми Китай заключил соглашения о взаимном безвизовом режиме для держателей разных паспортов, достигло 157, еще с 44 странами Китай достиг соглашений об упрощении визовых процедур", – сообщил Ван Вэньбинь.
Кроме того, по его словам, Китай заключил соглашение о полном освобождении от виз с 23 странами, в том числе, с Таиландом, Сингапуром, Мальдивами и ОАЭ.
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, уже в том же году им воспользовались почти 130 тысяч россиян.
Китай с конца прошлого года оптимизирует визовую политику и ввел безвизовый режим для держателей обычных паспортов из ряда государств. Так, с 1 декабря действует безвизовый режим для туристов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. В середине января власти Китая объявили о намерении ввести безвизовый режим в отношении Швейцарии и Ирландии в одностороннем порядке.
Хайнань. Китай - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане
29 января, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайВизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала