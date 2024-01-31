https://ria.ru/20240131/kitay-1924536582.html

Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами

Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами - РИА Новости, 31.01.2024

Китай вводит взаимный безвизовый режим с 157 странами

Китай заключил соглашения о безвизовом режиме с 157 государствами, еще с 44 странами договорился упростить процедуры получения виз, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:40

2024-01-31T12:40

2024-01-31T12:40

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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китай заключил соглашения о безвизовом режиме с 157 государствами, еще с 44 странами договорился упростить процедуры получения виз, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Круг друзей Китая с безвизовым въездом постоянно расширяется, все больше стран официально вступают в безвизовую эпоху. На настоящий момент количество стран, с которыми Китай заключил соглашения о взаимном безвизовом режиме для держателей разных паспортов, достигло 157, еще с 44 странами Китай достиг соглашений об упрощении визовых процедур", – сообщил Ван Вэньбинь. Кроме того, по его словам, Китай заключил соглашение о полном освобождении от виз с 23 странами, в том числе, с Таиландом, Сингапуром, Мальдивами и ОАЭ. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, уже в том же году им воспользовались почти 130 тысяч россиян. Китай с конца прошлого года оптимизирует визовую политику и ввел безвизовый режим для держателей обычных паспортов из ряда государств. Так, с 1 декабря действует безвизовый режим для туристов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. В середине января власти Китая объявили о намерении ввести безвизовый режим в отношении Швейцарии и Ирландии в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html

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