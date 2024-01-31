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Китай пообещал продолжить защищать права развивающихся стран - РИА Новости, 31.01.2024
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06:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491787.html
Китай пообещал продолжить защищать права развивающихся стран
Китай пообещал продолжить защищать права развивающихся стран - РИА Новости, 31.01.2024
Китай пообещал продолжить защищать права развивающихся стран
Китай будет стоять на стороне развивающихся стран, работать над защитой их законных прав, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с председателем... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:31
2024-01-31T06:31
китай
ван и (политик)
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в мире
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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай будет стоять на стороне развивающихся стран, работать над защитой их законных прав, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с председателем 78-й сессии ГА ООН Дэннисом Фрэнсисом. "Китай продолжит твердо стоять на стороне многочисленных развивающихся стран, а также прикладывать усилия для защиты законных прав развивающихся стран", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, а также за повышение представительства и права голоса развивающихся стран. Ранее МИД КНР сообщал, что Фрэнсис посетит Китай с 27 по 31 января.
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китай, ван и (политик), оон, в мире
Китай, Ван И (политик), ООН, В мире
Китай пообещал продолжить защищать права развивающихся стран

Глава МИД КНР Ван И: Пекин продолжит защищать законные права развивающихся стран

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги Китая в Пекине
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай будет стоять на стороне развивающихся стран, работать над защитой их законных прав, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с председателем 78-й сессии ГА ООН Дэннисом Фрэнсисом.
«
"Китай продолжит твердо стоять на стороне многочисленных развивающихся стран, а также прикладывать усилия для защиты законных прав развивающихся стран", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, а также за повышение представительства и права голоса развивающихся стран.
Ранее МИД КНР сообщал, что Фрэнсис посетит Китай с 27 по 31 января.
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