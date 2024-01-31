https://ria.ru/20240131/khvasal-2-1924475158.html

КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"

КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2" - РИА Новости, 31.01.2024

КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"

КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" во вторник, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:22

2024-01-31T00:22

2024-01-31T04:31

кндр (северная корея)

желтое море

ким чен ын

в мире

южная корея

японское море

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" во вторник, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Тридцатого января Корейская народная армия провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2", - говорится в сообщении агентства.Агентство также опубликовало фотографии с учений, на которых видна "Хвасаль-2".Во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.В ночь на 24 января южнокорейские военные засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. Затем - 28 января - КНДР снова пустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. На следующий день государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что снова было проведено испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") с подводной лодки, за которым уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. Сообщалось, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд и точно поразили цель на неуказанном острове. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом испытания.

https://ria.ru/20240129/kndr-1924045007.html

кндр (северная корея)

желтое море

южная корея

японское море

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кндр (северная корея), желтое море, ким чен ын, в мире, южная корея, японское море