https://ria.ru/20240131/khvasal-2-1924475158.html
КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"
КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2" - РИА Новости, 31.01.2024
КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"
КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" во вторник, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:22
2024-01-31T00:22
2024-01-31T04:31
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" во вторник, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Тридцатого января Корейская народная армия провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2", - говорится в сообщении агентства.Агентство также опубликовало фотографии с учений, на которых видна "Хвасаль-2".Во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.В ночь на 24 января южнокорейские военные засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. Затем - 28 января - КНДР снова пустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. На следующий день государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что снова было проведено испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") с подводной лодки, за которым уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. Сообщалось, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд и точно поразили цель на неуказанном острове. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом испытания.
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кндр (северная корея), желтое море, ким чен ын, в мире, южная корея, японское море
КНДР (Северная Корея), Желтое море, Ким Чен Ын, В мире, Южная Корея, Японское море
КНДР провела пуск стратегической ракеты "Хвасаль-2"
ЦТАК: КНДР во вторник провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. КНДР провела пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" во вторник, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Тридцатого января Корейская народная армия провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2", - говорится в сообщении агентства.
Агентство также опубликовало фотографии с учений, на которых видна "Хвасаль-2".
Во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передавало, что КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.
В ночь на 24 января южнокорейские военные засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. Затем - 28 января - КНДР снова пустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. На следующий день государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что снова было проведено испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") с подводной лодки, за которым уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. Сообщалось, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд и точно поразили цель на неуказанном острове. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом испытания.
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки